Noël Le Graët va savoir jusqu’à quel point son siège est éjectable. Les auditeurs chargés d’enquêter sur les dysfonctionnements à la Fédération française de football (FFF) rendent en effet ce mercredi leur rapport définitif aux principaux intéressés.

La mission d’inspection diligentée par le ministère des Sports livre son verdict après d’ultimes auditions et un délai de deux semaines accordé à Le Graët, la directrice générale Florence Hardouin (mise à pied) et le comité exécutif de la FFF pour répondre aux accusations. Les parties mises en cause pouvaient réclamer un report d’une semaine pour soigner leur défense mais le ministère des Sports a indiqué que le rapport serait transmis comme prévu ce mercredi.

Stop ou encore pour Le Graët ?

Cette journée devrait donc marquer l’épilogue de la mission d’audit. Viendra ensuite le temps des conclusions à tirer pour le « Comex », gouvernement du football français composé de quatorze personnes, dont Noël Le Graët. La balle est désormais dans le camp du président, mis en retrait depuis le 11 janvier et poussé à la démission par certains proches. Un départ ou un retour aux affaires ? Le dirigeant de 81 ans devrait faire connaître sa position rapidement lors d’un Comex extraordinaire, peut-être vendredi.

« La situation est intenable, la solution la plus honorable serait qu’il démissionne », explique un élu de l’instance, sous couvert d’anonymat. A la FFF, d’autres voix décrivent un « Prez » (son surnom au siège boulevard de Grenelle) sonné par les événements, s’estimant innocent et peu enclin à lâcher la barre.

Noël Le Graët, patron du football français depuis 2011, se trouve pourtant dans la tempête depuis plusieurs semaines, fragilisé par ses déclarations maladroites sur l’icône Zinédine Zidane et par des témoignages de femmes évoquant son comportement inapproprié. Depuis mi-janvier, il est d’ailleurs visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel, ouverte à la suite d’un signalement fait par les inspecteurs. Ces derniers ont indiqué qu’ils transmettraient des éléments d’information supplémentaires à la justice.