On ose à peine imaginer à quel point le rapport provisoire de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), sur son audit mené à la Fédération française de football (FFF), qui sera remis lundi à Noël Le Graët, Florence Hardouin, Philippe Diallo et Amélie Oudéa-Castéra, sera dense. Entre la « mise en retrait » du président de la FFF, mais aussi la mise à pied de la directrice générale, qui a été suivie d’un infarctus, les rebondissements n’ont pas manqué à la tête de la Fédé.

Le Monde apporte ce vendredi de nouveaux éléments, recueillis auprès du camp de Florence Hardouin. « La mise à pied de Mme Hardouin intervient 48 heures après qu’elle a fait des confidences à plusieurs personnes concernant des faits de harcèlement sexuel et moral qu’elle a subis de M. Le Graët, affirme Dominique Rouch, communicante et porte-parole de la DG suspendue. Elle n’a jamais révélé ce qu’elle a subi pendant plusieurs années afin de protéger l’institution, sa famille et son poste. »









Des éléments nouveaux qui pourraient faire grand bruit à la Fédération française de football. Dans le même temps, le site Foot amateur indique que l’audit réalisé par le ministère des Sports épargne Florence Hardouin, dont le management divisait pourtant au sein de la FFF.