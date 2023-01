La meilleure défense, c’est l’attaque. Dans un communiqué de ses avocats, Noël Le Graët a réagi mardi à l’ouverture d’une enquête contre lui pour harcèlement moral et sexuel, qu’il impute aux « nombreuses interférences et pressions politiques ». Autrement dit, à Amélie Oudéa-Castéra, qui ne le porte pas dans son cœur. Réponse de la ministre des Sports, sur RMC.

« Les déclarations que j’ai faites la semaine dernière concernaient la faillite établie de Noël le Graët dans sa fonction de représentation de la Fédération, je les assume et les maintiens. La mission d’inspection conduite par l’Inspection générale de l’Éducation, du sport et de la recherche (IGESR) poursuit ses travaux sur les champs qui demeurent de sa compétence, de façon là aussi indépendante, avec méthode, et les finalisera dans les délais annoncés, dans le respect du contradictoire et des droits des parties, comme c’est le cas depuis le début de cet audit. »

Le Comex pourrait pousser Le Graët à démissionner

Invité à réagir sur l’ouverture de l’enquête par le quotidien L’Equipe, Jean-Michel Aulas comprend sans vouloir le dire expressément que tout ceci met NLG dans une posture quasi irréversible à la tête de la FFF, malgré sa mise en retrait. « C’est inquiétant qu’il n’y ait pas de journée sans qu’un nouveau développement intervienne, commente-t-il. Il y a une distorsion terrible entre ce qui est dit d’un côté et ce que répond Noël. Il faut que je puisse échanger avec lui. »

Aulas refuse néanmoins de se prononcer trop vite sur une éventuelle démission à l’occasion du prochain Comex, qui pourrait inciter Le Graët à faire ses valises. Aulas : « C’est une éventualité. Mais en l’état actuel des choses, je pense que c’est prématuré de le dire. » Il est tout aussi probable que NLG vende chèrement sa peau. Oudéa-Castéra le rappelle, « Noël le Graët est un justiciable comme un autre. Il est libre d’organiser sa défense comme il le souhaite, mais ses tentatives de diversion ne duperont personne. Je ne me laisserai pas mettre en cause. »