Tututut… Dans le multiplex des affaires à la tête des grandes fédérations sportives françaises, on repart sur le foot! Le rapport provisoire de la mission d’audit sur la FFF a été transmis lundi aux dirigeants de l’instance, dont le président Noël Le Graët et la directrice générale Florence Hardouin. Sans surprise, le contenu de ce texte émanant de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) et diligenté par le ministère des Sports, a commencé à fuiter.

Selon RMC Sport et l'AFP, la mission juge que Le Graët « ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français », en raison de « son comportement » et « ses déclarations » « envers les femmes » mais aussi « ses déclarations publiques » et « les défaillances de la gouvernance de la FFF ».









Quant à Hardouin, actuellement mise à pied et qui se remet d’un infarctus, elle « s’intéresse peu à certains domaines comme le foot amateur et la formation et ne cherche pas à améliorer ses compétences dans ce domaine ». Tous deux ont désormais dix jours pour répondre aux accusations, à compter de ce lundi.

Le document définitif attendu mi-février

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et Philippe Diallo, vice-président de la FFF et actuel président intérimaire depuis la mise en retrait de Noël Le Graët, ont également reçu une version de ce prérapport, qui met plus largement en lumière les dysfonctionnements de la Fédération.

La publication du document définitif et contradictoire est attendue à la mi-février. Le comité exécutif de la FFF a indiqué qu’il attendrait ce moment pour se positionner sur le sort de Le Graët, dont le retour aux commandes semble désormais hautement improbable.