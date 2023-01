En football, à l'inverse de l'adage selon lequel « la meilleure défense, c'est l'attaque », on dit souvent que les succès se batissent d'abord sur une défense de fer. A Marseille, la saison actuelle revêt encore une autre réalité puisqu'en plus de bien protéger leur gardien Pau Lopez, les défenseurs de l'OM en sont aussi les meilleurs buteurs.

Que ce soit sur coups de pied arretés ou dans le jeu, ils ont tous apporté leur écot offensif - hormis Eric Bailly, souvent blessé ou suspendu. Nuno Tavares en est à cinq buts, Chancel Mbemba à quatre, Sead Kolasinac à trois, Samuel Gigot à deux et enfin Jonathan Clauss, Leo Balerdi et Issa Kaboré ont chacun une fois trouvé le chemin des filets. Pour un joli total, toutes compétitions confondues, de 17 buts depuis le début de la saison, quand les attaquants sont à 15 et les milieux à 14.

« Que tout le monde aille vers l’avant »

Des chiffres impressionnants que Samuel Gigot expliquent par la volonté de son entraîneur Igor Tudor de voir ses défenseurs « actifs en phase d’attaque ». « On est tous concernés par ça, on doit attaquer tous ensemble pour apporter le surnombre. C’est bien parce que ça nous sourit. On doit continuer comme ça, même si notre job premier reste de bien défendre », avance-t-il.

Même si Igor Tudor admet que « ce n’est pas vraiment le plan », il apprécie ce « petit plus » et confirme sa volonté de voir ses défenseurs se projeter. « Mon idée de jeu est que tout le monde aille vers l’avant, que tout le monde puisse être porté vers l’avant, les défenseurs centraux aussi. Les joueurs travaillent beaucoup pour avoir des automatismes », confie l’entraîneur.





Sur cette phase offensive, on voit que les joueurs de l'OM sont en supériorité numérique sur le côté droit, avec quatre Marseillais face à trois Rennais grâce à la montée de Leo Balerdi. - Captue d'écran BeinSports

Forte présence dans le camp adverse

Julien Saint Jalmes, membre de Ta Compo, une agence de conseils sportif pour joueurs et agents basés sur des analyses de performances, est surtout impressionné par le nombre de phases lors desquelles les défenseurs montent. « Tudor a la volonté de mettre ses joueurs en supériorité numérique sur un côté, ce qui force les défenseurs à avoir beaucoup de liberté sur les phases offensives. Et surtout, sur énormément de phases de jeu, quand certaines équipes se contentent d’en apporter sur quelques phases seulement. Mbemba est le joueur le plus important pour ça, parce qu’il a le coffre et la vélocité pour le faire », estime l’analyste.

Le roc congolais illustre effectivement à merveille cette notion de dépassement de fonction. Les séquences où on le voit monter à grandes enjambées dans le camp adverse après avoir décalé son piston droit font désormais partie du paysage quand on regarde un match de l'OM. Si besoin, on vous conseille d'aller (re)jeter un oeil à son but face au Sporting en Ligue des champions ou sa prestation XXL au Parc des Princes malgré la défaite contre le PSG pour vous en convaincre.





Les zones où se retrouve le défenseur central Chancel Mbemba depuis le début de saison. - Sofascore

La capacité à défendre de l’OM ne s’en retrouve pas pour autant mise à mal puisque les Marseillais restent la troisième meilleure défense du championnat, avec seulement 16 buts encaissés. « Sur certaines actions, les joueurs de Tudor sont huit à l’avant, avec deux défenseurs, ou un défenseur et un milieu, qui couvrent. Le bloc équipe est très haut, et le bloc adverse est par conséquent très bas, ils partent donc de trop loin. Souvent, Samuel Gigot, en position de dernier défenseur, est dans la partie adverse du rond central. Et tous ses coéquipiers sont dans les 40 mètres adverses », analyse Julien Saint Jalmes. Une forte présence offensive pour marquer, et une couverture défensive haute, pour que l’adversaire parte de trop loin, ou pour récupérer le ballon très haut, pour résumer.





Sur cette action, Sead Kolasinac se projette haut avec le ballon, tandis que Samuel Gigot, en position de dernier défenseur est dans la partie adverse. Jordan Veretout n'est pas loin pour compenser la montée du Bosnien. - Captue d'écran BeinSports

« Impressionné de voir les efforts de tout le monde »

Autant de caractéristiques qui demandent beaucoup d’efforts, d’où la préparation musclée de l’entraîneur croate en début de saison, puis lors de la trêve. Mais Julien Saint Jalmes est surtout « impressionné de voir les efforts de tout le monde dans l’effectif ». « C’est exactement ça, on s’entend tous très bien, on est très heureux pour le copain quand il est sur le terrain. Et ça nous tire tous dans le même sens et c’est super. Quiconque joue, on est heureux et on veut qu’il soit performant parce que l’équipe passe avant tout », abonde Samuel Gigot.

Cette réussite collective porte l'OM cette saison, et couvre les difficultés des attaquants à marquer. Seul Alexis Sanchez culmine à 9 buts, quand le deuxième meilleur buteur de la ligne d’attaque est le Colombien Luis Suarez, depuis prêté à Almeria. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Pablo Longoria s’active pour faire venir un attaquant à Marseille avant la fin du mercato.