La Coupe du monde de football s’est tenue du 20 novembre au 18 décembre 2022, au Qatar. La rédaction de 20 Minutes y a envoyé pendant cinq semaines deux journalistes sur place, Aymeric Le Gall et William Pereira. La mission de ces envoyés spéciaux : Suivre la compétition sportive, les Bleus, et raconter ce petit pays du Golfe très conservateur, où des milliers d’ouvriers sont morts sur les chantiers des stades, où luxe et extrême pauvreté se côtoient. Etre « envoyé spécial » au Qatar pour y suivre la Coupe du monde de football, ET écrire sur ce pays, cela consiste en quoi ? Que se passe-t-il quand une rencontre bouleverse le journaliste, son travail ? Ecoutez Aymeric Le Gall raconter dans cet épisode de « Minute Papillon ! » comment il a aidé Paul, jeune Ougandais devenu sans-papiers, après que son ancien employeur lui a confisqué son passeport.

Quelle est la place du journaliste ?

Rencontres discrètes avec Paul, visite au commissariat, à l’ambassade, médiatisation, doutes, écoutez Aymeric Le Gall raconter comment un « sujet » de reportage est devenu beaucoup plus…

Dans cet entretien, Aymeric Le Gall raconte notamment les conditions de sa mission au Qatar, les contraintes pour travailler, l’aide qui s’est avérée décisive pour débloquer la situation de Paul au Qatar. De ces questions aussi, sur son rôle, sa légitimité, et son travail. Bonne écoute ! Vous pouvez retrouver les articles d’Aymeric Le Gall et William Pereira par ici.

Ecoutez cet entretien dans le lecteur audio ci-dessous. « Minute Papillon ! » est le podcast d'actu original de 20 Minutes, avec nos interviews, nos infos, nos coups de cœur et les coulisses de notre média…