Florian Thauvin n’était visiblement pas pressé de casser son long contrat (jusqu’en 2026) avec les Tigres, au contraire de son employeur. Le club mexicain de Monterrey, où André-Pierre Gignac brille depuis 2015, avait en effet annoncé lundi dans un communiqué « mettre fin à la relation de travail » avec l’ancien Marseillais. Si les Tigres ont salué « le professionnalisme » de leur désormais ex-joueur, ils ne lui ont pas fait le moindre cadeau.

D’après plusieurs médias mexicains, celui qui deviendra trentenaire jeudi et qui se cherche un point de chute s’est vu refuser l’accès au centre d’entraînement du club mardi. Il était alors accompagné de son avocat et il semblait vouloir faire constater qu’il était bien à l’heure et opérationnel pour s’entraîner.









Les Tigres voulaient libérer une place pour Ibanez

Selon ESPN et TeleDiario, Florian Thauvin a pu, au passage, échanger avec son compatriote André-Pierre Gignac, qui aurait tenté de convaincre les dirigeants des Tigres de trouver une solution à l’amiable le concernant. Le champion du monde 2018 ne s’est toujours pas exprimé sur cette étonnante situation, alors que son rendement était décevant avec les Tigres (8 buts et 5 passes décisives au total en 38 matchs depuis 2021).

Le club mexicain cherchait par ailleurs à vite libérer une place de joueur étranger dans son effectif pour aligner son nouvel attaquant argentin Nicolas Ibanez. Florian Thauvin pourrait saisir la Commission des litiges de la Fédération mexicaine de football, voire le Tribunal du football de la FIFA ou le Tribunal arbitral du sport, pour faire valoir ses droits.