Enfin libéré de ses obligations contractuelles avec le Real Madrid puis le Los Angeles Galaxy, Gareth Bale va pouvoir démarrer sa véritable carrière de sportif de haut niveau. On trolle allégrement mais depuis le 26 mai 2018 et son sublime retourné acrobatique en finale de Ligue des champions contre Liverpool (3-1), l'attaquant gallois était devenu un sacré intermittent du spectacle sur les terrains de foot. Après un jubilé bien fadasse sous le maillot gallois, lors de la Coupe du monde au Qatar le mois dernier, le voilà à 33 ans lancé vers une possible carrière de golfeur professionnel.





View this post on Instagram A post shared by Gareth Bale (@garethbale11)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

L’ancienne révélation de Tottenham (de 2007 à 2013) va en tout cas participer à l’un des plus prestigieux tournois du circuit pro américain de golf (PGA), l’AT & T Pebble Beach Pro-Am, programmé du 30 janvier au 5 février en Californie. Il l’a lui même annoncé ce mardi sur son compte Instagram, en indiquant être « ravi » de cette actualité. Deux semaines après avoir officialisé sa fin de carrière, Gareth Bale n’a pas traîné pour rebondir là où il semble être le plus à l’aise depuis de longues années, sur les greens de golf.









A l’occasion de ce tournoi, il va côtoyer à la fois l’acteur Bill Murray (inscrit comme lui parmi les 156 amateurs en lice) et le vainqueur de l’US Open Matt Fitzpatrick, ou le numéro 5 mondial Patrick Cantlay, tous deux évidemment présents sur le tableau professionnel. Un peu plus de trois ans après avoir posé hilare avec une banderole de trolling ultime « Wales. Golf. Madrid. In that order », le Gallois va à coup sûr croquer dans sa meilleure vie d’ici quelques jours.