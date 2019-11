Gareth Bale, le troll de l'année 2019. — Paul ELLIS / AFP

Zinédine Zidane et Florentino Perez ont dû avaler leur café de travers mercredi matin en découvrant ce qui va très vite devenir le « Drapeau Gate » au Real Madrid. En effet, lors des festivités qui ont suivi la qualification du Pays de Galles à l’Euro 2020 après la victoire face à la Hongrie, Gareth Bale a posé, hilare, devant un drapeau équivoque sur lequel il était inscrit « Wales, Golf, Madrid, in that order » (« Pays de Galles, golf, Madrid, dans cet ordre »).

Ce message moqueur en direction du club madrilène est censé représenter l’ordre des passions de l’attaquant Gallois, souvent pointé du doigt par les fans du Real Madrid pour privilégier à la fois sa sélection et sa passion dévorante pour la petite balle blanche et les 18 trous. Lors du match, les fans gallois avaient déjà entonné un chant reprenant les mêmes mots.

La afición de Gales tiene clara cual es el orden de prioridades de Gareth Bale: "Wales, Golf, Madrid"pic.twitter.com/GNZNMcd60j — 90min en español (@90minEspanol) November 17, 2019

Bale attendu de pied ferme à Madrid

Après un été mouvementé pour le Gallois à la suite de son vrai-faux départ vers un club chinois, Gareth Bale avait fini par réintégrer le groupe madrilène mais les tensions entre le joueur et les dirigeants de la Casa Blanca n’ont jamais réellement disparu.

Ce « chambrage » XXL ne devrait pas arranger les choses. Le retour de l’ancien joueur des Spurs du côté de la capitale espagnole risque bien d’être épique. Quant à l’accueil que vont lui réserver les supporters merengue, on n’ose même pas y penser…