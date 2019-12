Gareth Bale, le troll de l'année 2019. — Paul ELLIS / AFP

La blague ne fait pas rire le Pays de Galles non plus. Alors que Gareth Bale s'est définitivement mis les supporters du Real (et sans doute ses dirigeants) à dos en posant tout sourire avec des fans gallois derrière une banderole "Wales, Golf, Madrid, dans cet ordre" le mois dernier, c’est au tour de Ryan Giggs de se préoccuper sérieusement pour la passion golfique démesurée de son meilleur joueur.

Selon une information du Times, qui cite Jonathan Ford, un cadre de la fédération, le sélectionneur aurait expressément demandé à son staff de lui dégoter un camp de base en Azerbaïdjan (où les Gallois vont jouer deux matchs de poule), sans aucun terrain de golf aux alentours. « Ryan a été très clair sur le fait que le football devrait être le souci principal. Les terrains de golf ne font pas partie de ma liste au moment de chercher un camp de base. Je comprends que certains aient besoin de loisir, mais on ne peut pas se retrouver dans une situation où les joueurs se blessent en jouant au golf ».

Notre avis ? Ça pue la retraite internationale au mois de mai pour Gareth Bale. Le Madrilène préférera sans doute restre chez lui, où il a fait dessiner trois des trous les plus célèbres du circuit mondial.