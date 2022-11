Gareth Bale aurait-il la tête au foot ? Il n’y a pas si longtemps, la question pouvait se poser. Souvenez-vous de sa méga provoc' un soir de qualification à l’Euro-2020. Il avait alors fièrement posé derrière un drapeau gallois avec le slogan « Wales. Golf. Madrid. In that order. » La rupture avec le Real était alors consommée et l’ailier (ou attaquant) supersonique se payait son club d’alors, moins important que ses clubs (de golf).

Pendant ce Mondial, Bale avait prévu de les sortir sur un simulateur qu’il avait fait venir au camp de base de sa sélection. il comptait bien travailler son swing en chambre à défaut d’un vrai 19 trous, mais le capitaine gallois a finalement peu utilisé le matériel. C’est son partenaire Harry Wilson qui l’a raconté au Daily Mail. « Il n’a pas joué autant à l’approche du match parce que je pense que son dos le gêne un peu », a expliqué l’ailier de Fulham.

















Le tabloïd britannique précise que les Gallois disposent d’une salle de poker et d’un dragon gonflable dans la piscine de leur hôtel. Gareth, buteur sur penalty lors du premier match, a quand même de quoi s’amuser un peu avant le match contre l’Iran vendredi (11 heures).