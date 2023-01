Vous avez aimé les différentes versions du « penaltygate » (Cavani-Neymar 2017 puis Mbappé-Neymar 2022) ? Le « captaingate » de ce début d’année 2023 devrait également vous plaire. On vous résume l’affaire : en l’absence du capitaine attitré du PSG Marquinhos, lundi en Coupe de France contre le Pays-de-Cassel (0-7), Kylian Mbappé a hérité du brassard, au moment de planter le premier quintuplé de l’histoire du club parisien. En conférence de presse, Christophe Galtier a tranquillement expliqué son choix après la rencontre : « Pour le brassard de capitaine, ça a été défini comme ça depuis le début de la saison. J’avais décidé que Kylian devait être le second capitaine. Il est resté au PSG. Il méritait d’avoir ce brassard quand "Marqui" n’est pas là. »









Dans les faits, sur les trois premiers matchs commencés sans Marquinhos cette saison, dans lesquels Kylian Mbappé était systématiquement titulaire, le brassard est revenu à deux reprises à Presnel Kimpembe (contre Brest et Troyes), puis à Marco Verratti (face à Auxerre), en l’absence du défenseur des Bleus ce jour-ci. Sur ce coup, Christophe Galtier a sous-estimé les conséquences de ce qu’il estimait sans doute être un non-sujet.

De la friture au PSG avant le choc contre le Bayern

Car même si le changement de statut de Kylian Mbappé semble inéluctable au sein du Paris Saint-Germain, au vu de ses performances de martien, et qu’il serait logique à moyen terme de le voir hériter du rôle de capitaine numéro 1 (s’il reste au club), Presnel Kimpembe n’a guère goûté à cet épisode. Blessé depuis deux mois, le défenseur parisien de 27 ans a ainsi réagi mardi soir sur les réseaux sociaux : « Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux. »





pic.twitter.com/sZQ5C2NvoS — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) January 24, 2023



S’il précise qu’il « respectera toujours les décisions du club », Presnel Kimpembe, dont le contrat ne court que jusqu’en 2024, a par ce biais passé un message à son entraîneur et à ses dirigeants. Même un large succès anecdotique contre une équipe de Régional 1 peut donc entraîner de la friture sur la ligne au PSG, et une possible nouvelle guerre d’ego, à trois semaines du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich.