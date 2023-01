Le brassard ne lui allait pas mal du tout, lundi soir au stade Bollaert. Pour sa première en tant que capitaine au coup d’envoi d’une rencontre du PSG, Kylian Mbappé s’est montré impitoyable avec le Pays de Cassel (0-7), en 16e de finale de la Coupe de France. Comme s’il n’avait pas signé assez de records de précocité, l’attaquant vedette de l’équipe de France s’est offert le premier quintuplé de sa carrière (29e, 35e, 40e, 56e, 78e, le compte est bon, non ?) contre le petit club nordiste de Régional 1. Il s’agit surtout du premier joueur à signer une telle performance individuelle avec le Paris Saint-Germain. C’est dire à quel point le kid de Bondy entre un peu plus dans l’histoire chaque semaine.





🏆 Kylian Mbappé : "Ca nous permet de nous rappeler que nous aussi on vient du football amateur' pic.twitter.com/fBTtuiu8lx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 23, 2023



Imaginez donc que Kylian Mbappé est devenu à Lens le co-meilleur buteur de l’histoire de la Coupe de France avec 29 buts, aux côtés de Jean-Pierre Papin. Oui oui, à 24 ans et après seulement 25 rencontres disputées dans cette compétition… Il double au passage une ancienne icône du PSG, Pedro Miguel Pauleta, buteur à 28 reprises en Coupe de France avec Bordeaux et Paris.

« Pas besoin de l’encourager pour les records »

« Il est formaté pour marquer mais il n’a pas été obsédé par le but ce soir, a réagi son entraîneur Christophe Galtier, lundi soir. C’est Kylian, c’est un homme de chiffres et de statistiques. Je n’ai pas besoin de l’encourager pour qu’il batte des records. » Un autre éminemment prestigieux est déjà pour demain : grâce à ce nouveau carnage individuel, le numéro 7 parisien n’est plus qu’à quatre longueurs de l’impressionnant total d’Edinson Cavani, meilleur réalisateur de l’histoire du PSG avec 200 buts.









Et quel meilleur contexte que le stade Vélodrome, pour un bouillant 8e de finale de Coupe de France OM-PSG, afin de faire coup double et de dépasser JPP et Cavani ? Encore faut-il que le record de l’Uruguayen puisse tenir deux semaines supplémentaires, ce qui n’est pas garanti vu le loustic.