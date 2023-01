Pays de Cassel - PSG EN DIRECT : Le match d’une vie pour les amateurs face à Mbappé et Neymar… Suivez le match avec nous à partir de 20h15…

5e : Bon, on sent que le ballon brûle un peu les pieds des amateurs pour le moment.

20h48 : J’ai une image immonde pixélisée à mort sur MY Canal... On va dire que c'est l’esprit Coupe de France.

20h43 : Les mecs ont la banane, ça fait plaisir à voir. Et la photo, non pas du XI, mais de toute l'équipe et tout le staff, magnifique !

20h27 : Si vous ne le saviez pas encore, deux joueurs de l’US Pays de Cassel, le capitaine et défenseur Alexis Zmijak et le milieu de terrain Clément Boudjema, sont des ultras du PSG et membres du Collectif Ultras Paris. Autant vous dire qu’ils vont vivre un truc de zinzin ce soir. Reste à savoir comment on aborde un duel avec Mbappé, à quelques jours du 8e de finale face au Bayern. Impossible de casser le joyau, et en même temps faut faire son match. Tempête sous un crâne !