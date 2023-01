PSG - Sélection saoudienne EN DIRECT : CR7 répond à Messi, Paris joue à 10 contre 11... Suivez le match avec nous

17h44 : Salut tout le monde !!!

Bienvenue pour ce drôle de live dont on ne sait trop quoi penser. Un match amical entre le PSG et une sélection de deux équipes saoudiennes au beau milieu du mois de janvier, dans un truc qui ressemble plus à une opération financière qu’autre chose, bon… Oui mais voilà, le hasard a voulu que CR7 signe en Arabie saoudite et qu’on se retrouve avec probablement la dernière opposition de l’histoire entre lui et Leo Messi. On est tiraillé. Mais on est là. Et vous ?