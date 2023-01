Alors que l’on ne connaît pas encore l’identité du dernier club qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France, puisque le PSG et les amateurs du Pays de Cassel s’affrontent ce lundi soir au stade Bollaert, à Lens, le tirage à sort a, quant à lui, déjà été effectué. Et il nous a potentiellement offert un Classique OM-PSG, au Vélodrome, si les hommes de Christophe Galtier venaient à se qualifier. Dans le cas contraire, peu probable, certes, ce seraient alors les Marseillais qui se déplaceraient pour affronter Pays de Cassel.





🏆 Voici le tableau des huitièmes de finale de la Coupe de France, avec un éventuel choc entre l'OM et le PSG ! pic.twitter.com/dNo0pADGry — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 23, 2023







Ce tirage a accouché d’un autre choc de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Losc. Trois autres affrontements entre clubs de l’élite auront lieu avec Toulouse-Reims, Lorient-Lens et Angers-Nantes tandis qu’à l’étage inférieur, le Paris FC accueillera Annecy. Les amateurs du Vierzon FC (Nationale 2) recevront les Grenoblois, pensionnaires de Ligue 2. Les huit rencontres se dérouleront en semaine, les mardi 7 et mercredi 8 février.