Le domicile du défenseur de l’Olympique de Marseille, Sead Kolasinac, a été cambriolé pendant le 16e de finale de Coupe de France entre l’OM et Rennes (1-0), vendredi, apprend 20 Minutes de sources concordantes. Les faits se sont déroulés alors que Sead Kolasinac était sur la pelouse du stade Vélodrome, mais selon nos informations, sa compagne et sa fille étaient présentes lorsque les malfrats se sont introduits dans le domicile du joueur.

Ces dernières seraient « traumatisées » par l'intrusion, même si elles n'ont pas subies de violences physiques, et le joueur a insisté pour trouver une solution afin garantir la sécurité de sa famille au plus vite. Le montant du préjudice n'est pas connu. Un cambriolage qui tombe au moment où l’OM et le joueur seraient en discussion pour une prolongation, après son retour en forme depuis la trêve pour la Coupe du monde.