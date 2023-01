OM - Rennes EN DIRECT : Les Bretons pas malheureux de tenir le nul à la pause

48e : L'OM repart comme en 14. On dirait que Tudor a rechargé tous les gars sur une borne autolib. Un quart d'heure au chaud et on peut rejouer 6h à 120%

46e : Allez on y retourne en espérant quand même ne pas y passer la nuit

21h57 : Mi-temps au vélodrome. L'OM mériterait d'être déjà qualifié après son entame canon, mais encore eut-il fallu concrétiser les 15.000 occasions obtenues. Rennes est toujours dans le match et a même fait passer un oud eux frissons sur la fin de mi-temps, tention....

42e : Par contre on va se mettre d'accord tout de suite sur le fait que ce match n'ira pas en prolongations les gars, j'ai envie de profiter un peu de ma soirée si c'est pas trop demandé

39e : Petite baisse physique des Marseillais bien compréhensible après cette première demi-heure de bronco sauvage, et tout de suite le danger pour Pau Lopes sur deux corners successifs de Bourigeaud

33e : Petite info transfert pour les fans de galette-saucisse, Rennes s'active pour trouver un joker en remplacement de Terrier et aurait choisi Toko-Ekambi. Un deal qui devrait ravir l'intéressé et les supporters lyonnais

27e : Et bien je vous le dis les amigos de mémoire d'amateur de foot j'ai jamais vu l'OM dominer à ce point le jeu football. Même sous Bielsa ou je sais pas quoi. Le rythme, l'intensité, les combinaisons, c'est du très haut niveau

Rennes prend un bouillon monumental. Encore le jump prodigieux de Sanchez pour servir Tavares dont on connait les qualités de frappe. Le 6e but de la saison du latéral portugais était tout proche mais sa reprise s'échappe un poil sur la gauche

10e : OH LA FRAPASSE DE MALINOVSKYI PLEIN POTEAU !!!

7e : Encore Sanchez qui se faufile côté droit et centre en première intention. Guendouzi est là pour couper en position de pivot mais c'est à côté. Rennes souffre sur cette entame

4e : Jeu arrêté après un gros choc aérien entre Kolanisac et Hamari Traoré qui a du mal à se relever. Situation bizarre que celle du capitaine rennais, joueur indiscutable qui ne souhaite visiblement pas prolonger son contrat. L'OL est dessus, mais pourquoi aller dans ce guêpier ?

Grosse erreur de Rodon qui donne en retrait à son gardien Alemdar sans se rendre compte que le Chilien traîne dans les parage. Sanchez a le temps de toucher le ballon mais pas de le redresser dans le but.

1e : OH SANCHEZ PAS LOIN DU BUT GAG AU BOUT DE DIX SECONDES

[ #OMSRFC ] 👥 La 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 de nos Rouge et Noir 👊 pic.twitter.com/A17Ca1Wxan

: Un oeil rapide sur la composition olympienne. Ca me semble être le onze du moment qui roule sur la L1.