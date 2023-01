La défaite à Lens à peine digérée (ou peut-être même pas tout à fait), Kylian Mbappé a filé aux Etats-Unis pour se détendre avec une autre de ses grandes passions : la NBA. L’attaquant du PSG a assisté lundi soir à la rencontre entre Brooklyn et San Antonio, avec son coéquipier et ami Achraf Hakimi. Le meilleur buteur de la Coupe du monde a passé une belle soirée, avec notamment une ovation de la salle new-yorkaise avant le coup d'envoi, quand après la diffusion de quelques-uns de ses buts sur l’écran géant, la caméra s’est arrêtée sur lui. Pas mal dans un pays pas très porté sur le soccer.

Preuve supplémentaire de son statut croissant de star planétaire, Mbappé a également reçu un accueil spécial de la part de Kevin Durant, joueur majeur des Nets et de la NBA depuis quinze ans. KD est venu lui faire une belle accolade avant la rencontre, puis a pris le temps de lui donner un maillot et de poser pour une photo souvenir ensuite, après avoir invité Mbappé dans le vestiaire pour saluer toute l’équipe. Le Français a même dit quelques mots devant tout le monde pour les féliciter de leur victoire (139-103). « Great game, guys, congratulations ! It was really fun to watch. Good luck for the season. » Quel homme.





Les liens entre le joueur et la NBA ne sont pas nouveaux. Après une première venue en 2019, Mbappé avait assisté à la draft en juin dernier, puis avait signé un contrat via sa société de production Zebra Valley avec la puissante Ligue américaine de basket.

Mbappé et Hakimi, après avoir très repris à la suite de la Coupe du monde, bénéficient actuellement de petites vacances accordées par le PSG. Ils sont au repos au moins pour toute cette semaine, rapporte L’Equipe du jour.