RC Lens - PSG EN DIRECT : Paris chez son dauphin pour plier la Ligue 1 dès le 1er janvier… Suivez le match avec nous...

20h20 : Ekitike et Soler vont accompagner Mbappé devant !

La compo du PSG est tombée pour ce soir, et faute de Neymar (suspendu) et Messi (qui ne va reprendre l’entraînement avec Paris qu’en début de semaine), Kylian Mbappé sera accompagné d’Hugo Ekitike et de Carlos Soler en attaque pour ce choc. Petite interrogation : qui de Hakimi et de Mukiele sera latéral gauche ce soir ? A priori Mukiele, mais on en attend la confirmation.





Le 1⃣1⃣ de départ ! 📋🔴🔵#RCLPSG pic.twitter.com/iR7tbqNZqh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2023