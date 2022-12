PSG - Strasbourg EN DIRECT : Les Parisiens devant au score mais loin d'être à l'abri... Suivez le match avec nous

08h30 : Hellooooooooo nos mordus sûrs à la Ligue 1 !

Yo, vous ne rêvez pas, on vous propose bien un live de L1 sur 20 Minutes un 28 décembre ! Et pas n’importe quel match, remballez donc votre soporifique France-Argentine d’il y a dix jours, là on est sur du PSG-RC Strasbourg à 21 heures ce mercredi. Imaginez le délire : Kylian Mbappé, Neymar et Achraf Hakimi, soit les meilleurs joueurs de trois sélections du Top 8 de la Coupe du monde, pourraient être associés au coup d’envoi au Parc des Princes. On est évidemment curieux de voir dans quel état de forme se trouve tout ce beau monde, et si Mbappé va rester sur la lancée de son tonitruant Mondial. A noter qu’hormis Lionel Messi, encore en Argentine jusqu’à lundi ou mardi prochain, Christophe Galtier dispose d’un effectif quasiment complet, hormis Kimpembe, Renato Sanches et Nuno Mendes blessés. Leaders du championnat avec 5 points d’avance sur Lens, les Parisiens passeront mine de rien un sacré test dimanche (oui oui, on jouera aussi le 1er janvier) à Bollaert. Avant cela, il faudra donc relancer la machine face à un Racing très inquiétant cette saison (19e avec un seul succès en Ligue 1). Allez, on se dit à tout vite pour vivre ça ensemble par ici.

» Rendez-vous à partir de 20h30 avec nous, avant un coup d’envoi à 21 heures.