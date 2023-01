A l’échelle du Bayern Munich, champion d’Allemagne lors des dix saisons précédentes, deux nuls consécutifs pour la reprise de la Bundesliga s’apparentent à une crise profonde. Après avoir évité la défaite à la dernière minute de jeu, grâce à Joshua Kimmich (1-1, 90e), mardi contre le FC Cologne, l’ogre bavarois confirme qu’il n’est pas dans la forme de sa vie, à trois semaines du premier choc contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.









Si bien que le directeur sportif du Bayern Munich Hasan Salihamidzic n’a pas traîné pour monter au créneau après la rencontre : « On a dormi en première période. Il est plus que temps que l’on change de braquet. » Autant vous dire que l’ancien milieu de terrain du Bayern était à point pour évoquer la virée à Paris dimanche de l’attaquant du club Serge Gnabry, et ce davantage pour prendre part à la Fashion Week que pour filer humer la pelouse du Parc des Princes.





Kids Super pic.twitter.com/yYqzyFzHU6 — Serge Gnabry (@SergeGnabry) January 22, 2023



« C’est de l’amateurisme, exactement ce que le Bayern n’est pas, a lancé Hasan Salihamidzic. Un jour libre, c’est fait pour se reposer, pour pouvoir se donner à fond pour le match suivant. » On ose à peine imaginer dans quel état l’ancien international bosnien se trouverait s’il était directeur sportif du PSG.