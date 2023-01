Un témoignage de plus contre Noël Le Graët, désormais lâché de toutes parts au sein de la Fédération française de football. Aline Riera, ancienne joueuse et désormais consultante Canal+, a évoqué les attitudes déplacées du président de la FFF lors de la dernière réunion du Comex, révèle le quotidien L’Equipe dans son édition du samedi.

Riera évoque « des paroles lourdes », « une répétition de mots déplacés », comme, par exemple, « mon amour », laissant entendre qu’il ne s’agissait là que d’un échantillon de ce qui avait pu être dit. Le Graët est également accusé d’avoir récemment eu un comportement inapproprié vis-à-vis de la sélectionneuse Corinne Diacre.

« Je préférerais que vous me tendiez vos lèvres »

La scène se déroule le 7 janvier. Quand les deux sommités se croisent, Diacre propose une bise en guise de salut. Réponse du patron de la FFF : « Je préférerais que vous me tendiez vos lèvres », suivi d’un moment de malaise. Riera précise en outre qu’il ne s’agissait pas des premiers propos déplacés de Le Graët. Celle-ci est en revanche surprise d’apprendre que son témoignage, censé ne pas sortir du cadre du Comex, a été rapporté au président décadent. « Vous me mettez et vous mettez Corinne en fâcheuse position maintenant », se serait-il plaint dans un mail en interne.