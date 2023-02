L’AS Monaco se fait suffisamment chambrer, depuis la nuit des temps, sur ses ambiances soporifiques à Louis II, pour qu’on note à quel point son parcage de supporteurs s’est retrouvé en ébullition dans le temps additionnel, ce jeudi en Allemagne. Vainqueurs (2-3) d'un 16e de finale aller de Ligue Europa totalement dingue contre le Bayer Leverkusen, les hommes de Philippe Clement ont pris une option sur la qualification. On vous raconte à quel point la fin de match a basculé dans l’irréel, alors que Monaco était mené (2-1) et inoffensif depuis de longues minutes, à un gros quart d’heure de la fin du temps réglementaire.









74e minute : Krépin Diatta parvient à se remettre d’un contrôle américain, aux abords de la surface allemande, pour se faufiler sur son pied gauche et balancer une frappe lumineuse mystifiant Hradecky (2-2).

82e minute : Le défenseur chilien de l’ASM Guillermo Maripan se blesse au mollet. Mais comme son équipe a déjà effectué ses cinq changements, il va devoir passer les 17 dernières minutes en boitant et en se situant dans le cœur du jeu, là où il pénalisera le moins son équipe (2-2).

85e : Sur un long ballon en profondeur, Wissam Ben Yedder réalise un contrôle aérien de grande classe avant d’enchaîner une demi-volée repoussée par un réflexe de Hradecky. Ça ressemblait à une balle de match (2-2).

87e : Quasiment dans la foulée, l’attaquant tchèque du Bayer Leverkusen Adam Hlozek fracasse le montant droit d’un Nübel archi battu. L’ASM peut s’estimer heureuse de préserver le nul (2-2).

90e+2 : Un missile totalement inattendu de 25 m du défenseur central et capitaine du soir Axel Disasi permet aux Monégasques de reprendre l’avantage dans le temps additionnel.

90e+8 : Sur un dernier cafouillage, Monaco s’en sort grâce à un Guillermo Maripan totalement héroïque, en train de tacler de partout alors qu’il ne tient que sur une jambe.

90e+9 : L’arbitre siffle la fin de la rencontre et Krépin Diatta et Piero Hincapie, qui venaient de se chauffer deux minutes plus tôt, remettent ça. Remplaçant ce jeudi, l’Iranien Sardar Azmoun vient aussi s’embrouiller avec le Sénégalais de l’ASM. Ismail Jakobs et plusieurs autres joueurs s’en mêlent, pour un après-match plus qu’électrique, à la limite de la bagarre générale.

🗣💬 "C'était un scénario incroyable... Cela montre la force de caractère du groupe. On progresse dernièrement et cela s'est vu ce soir sur le plan mental."



🗣💬 "C'était un scénario incroyable... Cela montre la force de caractère du groupe. On progresse dernièrement et cela s'est vu ce soir sur le plan mental."



Axel Disasi, capitaine et buteur de l'ASM face au Bayer, savoure cette victoire en barrages aller de C3.



« On progresse sur le plan mental »

L’un des héros de ce money time, le défenseur des Bleus Axel Disasi, est revenu pour RMC Sport sur le début d’échauffourée ayant émaillé la fin de rencontre : « Sur les cinq dernières minutes, il y avait des petites tensions entre Krépin et leur arrière gauche [Hincapie]. Mais ce ne sont que des futilités, il faut passer à autre chose ». A commencer par une qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa à confirmer jeudi prochain, avant de se mettre à viser le titre en Ligue 1, où l’AS Monaco vient d’enchaîner 6 victoires et 2 nuls ?

Si Axel Disasi se garde bien d’annoncer publiquement de telles ambitions, il sait que cette soirée dans la BayArena était tout sauf ordinaire. « Le scénario était incroyable, c’est ça la force de caractère du groupe, savoure l’ancien Rémois. Sur ces dernières semaines, on sent qu’on progresse techniquement et tactiquement, et on voit aussi ce soir qu’on progresse sur le plan mental. » Autant de qualités qui font de l’ASM (3e) un sérieux outsider pour doubler l’OM et le PSG d’ici fin mai, après en avoir fait de même avec Lorient, Rennes et Lens, n’est-ce pas ?