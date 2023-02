Juventus - FC Nantes EN DIRECT : Incroyable contre nantais sublimement conclu par Blas... Chiesa et Di Maria trouvent la barre de Lafont (1-1)...

10h00 : Hello tout le monde !

Et si les Canaris nous offraient l’un des plus grands exploits de l’histoire du football français ? Bon, après tout, il s’agira d’éliminer un modeste 9e de Serie A en aller-retour. On trolle évidemment (vous devez avoir l’habitude avec 20 Minutes), car tout d’abord la Juventus reste un géant d’Europe, et qu’elle était encore dans la course au titre avant d’être frappée il y a un mois par cette fameuse sanction de 15 points retirés pour des fraudes comptables (coucou Arthur et Pjanic). Dans une semaine, les supporteurs nantais auront ainsi la chance de voir évoluer à la Beaujoire des joueurs de la trempe de Di Maria et Vlahovic, lors d’un 16e de finale de Ligue Europa 100 % bonus. Ce n’était en effet pas vraiment prévu au programme du vainqueur de la dernière Coupe de France, avant tout en pleine bataille pour se maintenir en Ligue 1 à la fin de la saison. Pour le FC Nantes, désormais un peu à l’abri en championnat (13e avec 10 points d’avance sur la zone rouge), l’idée sera d’être encore en mesure de se qualifier pour les 8es de finale d’ici jeudi prochain. Cela passera donc par une grosse performance ce jeudi (21 heures), pour la manche aller à Turin. A noter qu’en plus de Quentin Merlin, blessé de longue date, Antoine Kombouaré ne pourra pas aligner non plus ce soir Andy Delort (blessé), ainsi qu’Ignatius Ganago, endeuillé par le décès de sa fille de 5 ans. Allez, on a hâte de vous retrouver pour vous faire vivre ce match.

» Rejoignez-nous par ici dès 20h30 pour vivre l’avant-match, avant un coup d’envoi à 21 heures pour ce 16e de finale de Ligue Europa a priori déséquilibré.