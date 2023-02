Au Parc des Princes,

La scène, hallucinante de bout en bout, n’est pas sans nous rappeler le sketch mythique des Inconnus parodiant « Stade 2 », quand Didier Bourdon, qui joue alors le rôle d’un propriétaire de club de foot, arrive au bord de la pelouse pour se substituer à l’entraîneur et pourrir les joueurs. Dimanche, face au Losc, alors que son équipe se dirigeait tranquillement vers une quatrième défaite de rang toutes compétitions confondues - ce qu’on n’avait plus vu au PSG depuis l’an 2000, sous Bergeroo, à l’époque où le club parisien ne savait pas placer le Qatar sur une carte du monde - Luis Campos, le conseiller sportif portugais, a quitté la corbeille du Parc des Princes pour rejoindre Christophe Galtier et son staff sur le banc.









Si l’acte n’a rien de fou en soi, celui-ci étant autorisé par les règlements de la LFP à suivre la rencontre « dans les premiers rangs de la tribune située derrière le banc de touche, et au plus près de celui-ci, à des places réservées à cet effet », c’est le comportement de Campos qui interroge. En effet, celui-ci n’a pas hésité à pénétrer dans la zone technique réservée à Christophe Galtrier afin de haranguer les joueurs, grands gestes des bras à l’appui, avant d’éructer sur le coup franc libérateur de Leo Messi et de venir célébrer, poing rageur en avant, devant un officiel de la LFP. Avant cela, selon un confrère de RMC Sport, Luis Campos a laissé éclater sa rage en invectivant et en courant derrière l’arbitre de touche après une faute non sifflée sur un joueur parisien.





Luis Campos c'est un véritable fou furieux #PSGLOSC #PSG #Messi pic.twitter.com/DPMfViOksE — Mister George (@mistergeorge78) February 19, 2023







Galtier évoque la « passion » de Campos

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, le coach parisien a tenté, avec plus ou moins de réussite, de déminer la bombinette. « Je suis devant (au bord du terrain), donc je ne vois pas ce qu’il se passe derrière, a-t-il assuré. Évidemment qu’il y a des images qui circulent… Luis est un passionné, un compétiteur assoiffé de victoire. Et ça dénote quoi ? Ça dénote une grande envie de réussir de manière collective. Luis fait partie de l’encadrement technique et sportif, ça ne me pose aucun problème puisqu’il n’y a pas d’intervention sur un plan technico-tactique. Il y a la passion, la passion, la passion. »

Il n’empêche, voir le conseiller sportif d’un club débouler comme ça au plus près de la pelouse, se substituant presque à son entraîneur, n’est pas commun. Ça dénote quoi, pour reprendre les mots de Galette ? Ça dénote l’état de tension dingue qui semble régner chez celui qui est arrivé l’été dernier dans le rôle du sauveur au PSG, et qui ne cesse depuis de décevoir après deux mercatos ratés dans les grandes largeurs.

Descendu la semaine dernière dans le vestiaire parisien à la mi-temps du match contre Monaco pour pousser une gueulante, Luis Campos n’hésite pas à marcher sur les plates-bandes de Christophe Galtier, qui réfute de son côté toute idée d'« ingérence » de la part de son collègue et ami. « A Monaco, il n’y a pas du tout eu d’ingérence, a répété l’entraîneur parisien dans l’auditorium du Parc des Princes. Il y a eu de l’énervement, de la colère, mais pas d’ingérence. »

La polémique enfle, Campos se mue dans le silence

Les mots de Galtier suffiront-ils à calmer le jeu ? Rien n’est moins sûr. Sur le plateau du « Canal Football Club », l’ancien footballeur et actuel consultant Olivier Dacourt a allumé la première mèche en parlant ni plus ni moins d’un « scandale ». « Il faut que chacun reste à sa place. Cela n’arrive jamais dans les grands clubs. Il met Galtier en porte-à-faux, peste l’ancien milieu de l’Inter. Mais on est où ? C’est un désaveu. La passion ? Mais tout le monde est passionné, il n’y a pas que lui. Ce n’est pas une excuse. »

Même tonalité du côté d’Habib Beye, le coach du Red Star/consultant pour la chaîne cryptée. « C’est impossible de voir un dirigeant venir devant l’entraîneur. Et ce n’est pas la première fois. Contre Monaco et Angers, c’était déjà le cas. À un moment donné, les dirigeants doivent rester à leur place, a-t-il expliqué sur le plateau du « CFC ». On ne peut pas valider ce comportement. Il n’est même pas salarié du PSG. »

Aperçu par notre confrère de France Bleu Paris dans les couloirs du Parc des Princes après la rencontre, Luis Campos n’a pas souhaité s’exprimer officiellement devant la presse, expliquant que ce n’était « pas le moment de parler, mais le temps de travailler ». Dans la joie et la bonne humeur, à n’en pas douter.