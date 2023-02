Un consortium dirigé par le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB), a annoncé vendredi avoir déposé une offre pour la reprise du club de football anglais de Manchester United.anglais de Manchester United.

« Le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani confirme avoir déposé une offre pour (le rachat à) 100 % du Manchester United Football Club », explique le communiqué, qui ne donne aucun détail sur le montant proposé pour les Red Devils.

« Faire retrouver au club sa gloire passée »

Selon la presse, le club mis en vente fin novembre par ses propriétaires américains, la famille Galzer, pourrait devenir la plus grosse vente d’un club sportif au monde, pour près de 6 milliards d’euros.

« L’offre vise à faire retrouver au club sa gloire passée aussi bien sûr qu’en dehors du terrain et - par-dessus tout –, elle vise à remettre les supporteurs au cœur du Manchester United Football Club », précise le communiqué.

Si l’offre va à son terme, le club sera libéré de ses dettes, qui s’élèvent actuellement à 580 M EUR, et ses promoteurs s’engagent à « investir dans les équipes de football, le centre d’entraînement, le stade et les infrastructures au sens large », explique-t-il encore.

D’autres offres à venir ?

La QIB est l’une des plus grandes banques du Qatar. Son actionnaire majoritaire est le fonds souverain Qatar Investment Authority, propriétaire de Qatar Sports Investments (QSI), qui contrôle le PSG. Fils d’un ancien Premier ministre du Qatar, le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, 42 ans, est présenté comme un supporteur depuis l’enfance de Manchester United.

Il devrait cependant y avoir d’autres offres pour le club, alors que les Glazer espéraient des offres fermes pour ce vendredi et voudraient conclure la vente d’ici fin avril. Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe et son groupe pétrochimique Ineos, déjà propriétaires des clubs de Nice, en France, et de Lausanne, en Suisse, étaient les seuls à avoir fait connaître publiquement leur intérêt. Mais la presse anglaise tenait pour quasiment acquis qu’une offre sera également soumise par des investisseurs saoudiens.