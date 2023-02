Au Parc des Princes,

Une douche, une camomille et, zou, au lit ! Voici l’ordonnance délivrée par la cellule médicale du service des Sports de 20 Minutes à Christophe Galtier, après la victoire abracadabrantesque (n’ayons pas peur des mots) de son Paris Saint-Germain contre Lille. Car ce n’est rien de dire que le coach parisien est passé par toutes les émotions, dimanche après-midi, dans la fureur d’un Parc des Princes qui n’est jamais aussi beau que dans ces instants de grâce et de déraison, quand l’irréel prend les commandes du jeu.

Devant de deux buts au tableau d’affichage après un premier quart d’heure étonnement emballant, les hommes de Galtier ont totalement sombré - pas aidé il est vrai par la sortie de Neymar sur blessure –, encaissant trois buts en l’espace de 45 minutes, avant de finalement renverser la situation en toute fin de match sans qu’on comprenne vraiment pourquoi. Enfin, si, on le sait, mais on préfère laisser Da Fonseca, l’entraîneur lillois, vous le résumer : « La différence, c’est Messi. La différence, c’est Mbappé. ».

Une victoire cache-misère pour un PSG toujours malade

En effet, à l’arrivée, alors que tout semblait réuni pour que le PSG sombre définitivement dans la crise après une quatrième défaite de rang qui aurait été inédite dans l’ère QSI, les deux finalistes de la Coupe du monde ont sorti la gold pour régler l’addition et offrir un tant soit peu de répit à leur entraîneur. Et si l’on ne se risquera pas à mettre les performances des deux joueurs sur un pied d’égalité, Mbappé naviguant bien, bien, bien au-dessus de Messi, c’est bien la Pulga qui a retiré une sacrée épine du pied de Galtier avec son but sur coup franc au bout du bout du temps additionnel.

Car en cas de nouveau revers, quand bien même les Qataris ont plus la tête dans le nord de l’Angleterre ces derniers temps, on n’aurait pas donné cher de celle de Galette. Lui-même en convenait après la rencontre, il a eu chaud aux fesses : « Si j’ai eu peur pour mon avenir à 3-2 ? Un entraîneur du PSG qui perd quatre matchs d’affilée, évidemment qu’il est en difficulté », a-t-il expliqué au micro de Prime Video après la rencontre.

Avec son tact légendaire, Olivier Tallaron, le journaliste de Canal +, a mis les pieds dans le plat en plein direct, alors que le PSG se dirigeait tout droit vers une nouvelle désillusion, en affirmant que les propriétaires parisiens pensaient « sérieusement » à rapatrier Thomas Tuchel illico presto. Pensif depuis la tribune de presse, on s’est alors pris à imaginer l’ancien coach parisien déboulant sur le banc avec sa doudoune et sa casquette pour prendre le relais du Marseillais.





Galtier ne lit plus la presse

C’est peut-être aussi ce que craignait Luis Campos, le directeur du PSG, qui n’a pas hésité à descendre des tribunes en plein match pour rejoindre le banc et faire corps avec son poulain. A ce titre, le comportement limite agressif du Portugais à l’égard du quatrième arbitre au coup de sifflet final en dit long sur l’état de tension du staff parisien. Fragilisée par les résultats catastrophiques et le peu de jeu proposé par son équipe depuis plusieurs semaines, la doublette Galtier-Campos sait bien que la patience n’est pas la vertu cardinale de l’émir Al-Thani.

Et l’ancien coach du Losc a beau assurer avoir « le soutien permanent de la direction sportive et de (son) président », il connaît suffisamment le métier (et le PSG) pour savoir que ses fesses sont présentement posées sur un siège éjectable. C’est n’est pas pour rien qu’il nous a admis en conférence de presse essayer « de ne pas trop écouter les médias ni lire la presse ». Et quand on lui demande si ce succès inespéré lui offre une bouffée d’oxygène en ces temps moroses, Galtier esquisse un petit rictus. Disons qu’il lui accorde au mieux un peu de sursis avant les deux déplacements à Marseille et à Munich.