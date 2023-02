Au Parc des Princes,

Nasser Al-Kheaïfi avait l’idée en tête depuis un bout de temps. On peut dire qu’il a appuyé sur le bouton au bon moment. Après des dernières semaines à l’envers, marquées par cinq défaites, dont celles, particulièrement douloureuses, en Coupe de France contre le rival marseillais et en huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern, les joueurs du PSG ont pu mesurer, ce vendredi après-midi, tout le soutien dont ils bénéficient encore. L’ouverture de la séance d’entraînement du jour au public, une grande première depuis 2011, a été un vrai succès populaire. Près de 33.000 personnes se sont déplacées au Parc des Princes pour voir Mbappé, Messi et les autres gambader sur la pelouse, à deux jours d’un nouveau Classique face à l’OM qui vaut cette fois très cher pour la tête du championnat.

« Je suis trop content d’être là », s’enthousiasme Amine juste avant l’entrée des joueurs, à 17h30. Habillé en joueur du PSG de la tête aux pieds, ce petit gars de 10 ans a l’œil malicieux. Sans qu’on ne lui demande, il assure ne pas en vouloir à ses idoles pour les dernières défaites. « On va battre l’OM cette fois, c’est sûr, avance-t-il. Et on se qualifiera au Bayern. » Fan de Mbappé et Neymar, il a profité de cette opportunité en période de vacances scolaires pour venir pour la première fois au Parc, avec son frère, sa tante et sa cousine depuis Mantes-la-Jolie. Ce n’était certes pas gratuit, comme certains l’ont regretté ces derniers jours, mais les tarifs compris entre 5 et 15 euros ont satisfait ceux qui ne peuvent d’habitude pas se payer un ticket pour les matchs.





Les joueurs ont fait le tour du Parc pour saluer le public avant le début de la séance. - N.Camus / 20 Minutes

Les abonnés avaient, quant à eux, droit à une entrée, plus une invitation. Ils en ont largement profité. Pendant la grosse heure qu’a duré la séance, les Ultras, présents en masse, ont mis une sacrée ambiance. Tout le répertoire y est passé, à commencer par les refrains qu’on qualifiera, décence oblige, de pas très gentils pour les Marseillais. Mais il y a eu de la place pour les chansons à la gloire de leur club, évidemment, et ceux-là ont été repris par les milliers d’enfants présents.

Le Collectif Ultras Paris avait également prévu quelques fumi pour la fin de séance, et des banderoles aussi. La plus imposante appelait à ne pas se rater dimanche pour la revanche contre le grand rival : « Une fois pas deux soyez sans pitié avec eux. » Où l’on comprend que les supporteurs sont toujours là, mais que l’affreux début de mois de février ne doit vite rester qu’un mauvais souvenir. Message reçu par Christophe Galtier, bien présent sur le terrain après être resté au chaud la veille à cause d’un état grippal.

Mbappé s’est régalé

Le coach parisien a profité de l’occasion pour rappeler sa reconnaissance. « Depuis le début de la saison, ils sont exceptionnels dans le soutien, même dans les périodes difficiles, a-t-il souligné lors de la conférence de presse qui a suivi. On l’a vu à chaque match au Parc, et je le répète mais contre Lille ils nous ont bien aidés alors que le match mal était engagé à un moment. Ils n’ont pas baissé les bras, on a besoin de ça. »

Côté terrain, on a vu Achraf Hakimi sortir plus tôt que les autres, pas mal de jeux de passes dans des petits espaces, des exercices devant le but et une petite opposition à la fin, lors de laquelle les buts de Mbappé ont quasiment autant de bruit qu’en Ligue 1. Le patron parisien, définitivement sans égal à l’applaudimètre, s’est régalé devant les enfants, qui lui ont bien rendu.





"Kyliaaaaaaaaaaaan" - N.Camus / 20 Minutes

« Franchement, c’était génial de le voir en vrai, et tous les autres aussi, salue à la fin de la séance Omar, un père de famille venu avec son petit Nassim, 4 ans. C’est rare qu’on puisse les voir de si près. » Les joueurs ont fait le tour du Parc avant la séance pour saluer tout le monde, et même s’il n’y a pas eu de grand bain de foules ou de séances d’autographes, les gens semblaient heureux. « Ça fait des jours et des jours que Nassim en parle à ses copains, il avait hâte. Je suis heureux d’avoir pu l’amener », reprend Omar.

Aux joueurs de se montrer à la hauteur

Opération réussie donc pour le PSG et son président, qui tenait vraiment à mettre cette initiative en place après avoir été peiné par la cassure constatée avec une partie du public la saison dernière. Al-Khelaïfi n’était pas présent au bord de la pelouse ce vendredi, mais il trouvera certainement du monde pour lui rencontre. « Je trouve que cet après-midi, en plus en période de vacances, c’était le rassemblement d’une grande famille, estime Galtier. Il y avait beaucoup de familles, d’enfants. C’est une bonne chose. Ça permet de casser une certaine routine, mais aussi de montrer l’importance des matchs qui arrivent. »

L’entraîneur parisien, visage fermé pendant toute la séance, n’oublie pas où se situe l’essentiel. Les supporteurs ont montré qu’ils étaient là, maintenant c’est aux joueurs, à Marseille puis à Munich dans moins de deux semaines, de se montrer à la hauteur. La fin de saison ne se déroulera peut-être pas dans une ambiance aussi légère si ce n’est pas le cas.