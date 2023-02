OM - PSG EN DIRECT : Quelle intensité des Marseillais… Suivez ce choc avec nous…

: Salut la compagnie et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cet énorme choc des huitièmes de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Malgré onze ans sans victoire à domicile, les Marseillais y croient plus que jamais, face à des Parisiens brouillons depuis le retour de la Coupe du Monde, et surtout sans Mbappé. Mais l’OM aussi est diminué, et ne pourra pas compter sur sa roquette du côté gauche, Nuno Tavares, en plus de Balerdi et Bailly suspendu. Mais les hommes d’Igor Tudor pourront s’appuyer sur le soutien de plus de 65.000 personnes pour tenter de réaliser l’exploit.

» On se donne rendez-vous aux alentours de 20h45 pour découvrir les compos de ce choc des huitièmes de finale de la Coupe de France.