Un stade Vélodrome de tous les records cette saison. L’antre de l’Olympique de Marseille va battre son record d’affluence pour le choc entre l’OM et le Paris Saint-Germain ce dimanche (20h45). Plus de 65.421 spectateurs sont attendus pour ce match entre les deux premiers de Ligue 1, puisque c’est le record actuel d’affluence, enregistré pour le match entre l’OM et l’OL lors de la saison 19/20. Le match de Coupe de France remporté par les Marseillais le 8 février dernier, avait rassemblé 65.329 personnes, le record de la saison en cours qui sera donc battu ce dimanche.









Plusieurs explications à cela, au-delà de l’engouement populaire que rencontre le club marseillais cette saison avec tous ses matchs de Ligue 1 à guichets fermés. A commencer par la commercialisation du parcage visiteur, en l’absence de supporteurs parisiens, ainsi que celles en « visibilité réduite » proposées face à la forte demande pour ce match. L’Olympique de Marseille a également entrepris des aménagements dans la tribune Jean Bouin, qui permettent la vente de 300 billets supplémentaire, pour en faire un nouveau record d’affluence donc. Une soirée record, et de fête, comme l’espèrent les Marseillais, qui ne doit pas être entachée de comportements inappropriés comme les jets de projectiles ou l’utilisation de lasers, rappelle le club.