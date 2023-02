Expert en distribution de bons points, Carlo Ancelotti a préféré saluer Vinicius, « actuellement le joueur le plus décisif du monde », après l’incroyable démonstration du Real Madrid à Liverpool (2-5) mardi. Il faut dire que depuis un an et demi, l’entraîneur italien commence à être à court de qualificatifs pour louer les performances XXL répétées de Karim Benzema en Ligue des champions. Diminué physiquement et moins inspiré lors de la phase de poules (0 but en 4 rencontres), l’attaquant de 35 ans était pourtant parti pour traverser la compétition reine en restant muet cette saison.





2-5 pour le Real Madrid ! 🤯#LIVRMA | #UCL pic.twitter.com/LYRPg70OsG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 21, 2023



Mais qui dit phases finales dit réveil du Ballon d'or 2022, auteur d’un superbe doublé à Anfield. D’abord chanceux sur sa tentative déviée par Joe Gomez dans son propre but (2-4, 55e), l'attaquant des Bleus a ensuite réussi un festival, au bout d’une contre-attaque éclair, pour crocheter Alisson et assurer quasi définitivement la qualification du Real (2-5, 67e).

A trois buts du podium des meilleurs buteurs en C1

Un énième bijou européen qui permet à KB9 d’écrire encore davantage sa légende en Ligue des champions. Accrochez-vous, on attaque la liste des chiffres records absolument dingues de l’ancien Lyonnais en C1.

Il a marqué 19 buts lors de ses 19 derniers matchs à élimination directe de la compétition, dont 12… lors des 7 plus récents (Pfiouuuuu).

Dans toute l’histoire du football, il est le seul joueur à avoir marqué durant 18 campagnes de Ligue des champions consécutives… avec Lionel Messi. #TeamLongévitéDeMaboulos

Il a déjà inscrit 6 buts rien que contre Liverpool en C1, dont 4 à Anfield. Aucun autre joueur n’affiche évidemment de pareilles stats dans la compétition contre les redoutables Reds.

Au total en C1, depuis ses débuts en 2005, il a été décisif à 117 reprises (88 buts et 29 passes décisives)… en 117 titularisations ! OMG, et ce avec seulement 3 penaltys inscrits au total.









Voilà voilà, le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions (à seulement 3 buts de Robert Lewandowski, 3e) est d’une régularité monstrueuse. Marca a donc encensé ce mercredi celui qui traverse une saison pourtant perturbée par les blessures : « Stellaire, une super classe. Un doublé pour l’histoire à Anfield. Encore une démonstration de talent dans un cadre magique ». Au micro de la télévision espagnole, Karim Benzema s’est contenté d’un sobre « on a fait preuve de personnalité ». Sans doute le mot-clé qui accompagne sa carrière personnelle dans la plus prestigieuse des épreuves depuis dix-huit ans.