Forcément, les supporteurs de Liverpool n’ont rien oublié du fiasco sécuritaire en marge de la finale de la Ligue des champions, le 28 mai dernier au Stade de France. Pour le remake de cette affiche contre le Real Madrid ce mardi, cette fois à domicile en 8es de finale aller de la C1 (2-5), certains fans des Reds se sont payé le gouvernement français, en particulier Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra.

Les ministres de l’Intérieur et des Sports sont apparus sur une banderole déployée dans les tribunes d’Anfield, avec des nez allongés façon Pinocchio et un simple mot (en français) : « Menteurs ».









Voici une semaine, un rapport d’experts indépendants avait pointé la responsabilité des autorités (et de l’UEFA) dans le chaos à Saint-Denis. Et en particulier les mensonges de Gérald Darmanin et du préfet de police de Paris d’alors, Didier Lallement, qui avaient voulu rejeter la faute sur les supporteurs des Reds, accusés à l’époque d’avoir présenté des faux billets par dizaines de milliers. Ce que le rapport a démenti…

Excuses pas acceptées

Le ministre de l’Intérieur avait ensuite esquissé des excuses à l’égard des fans anglais, brutalisés par la police puis agressés par des délinquants aux abords du Stade de France. Visiblement, elles n’ont pas suffi.