Petite séance de masochisme pour Jürgen Klopp à la veille des retrouvailles de Liverpool avec le Real Madrid en Ligue des champions. L’entraîneur allemand des Reds confesse avoir revu pour la première fois les images de la défaite de son équipe face aux Merengue en finale, l’année dernière au Stade de France. Une expérience douloureuse.

« Récemment, on a joué cette finale, à Paris, et je ne l’avais pas revue depuis, jusqu’à ce week-end », a reconnu le coach allemand en conférence de presse d’avant-match. « Et ce que j’ai immédiatement compris, c’est pourquoi je ne l’avais pas revue », a-t-il ajouté, dans un sourire. « Cela a été un vrai supplice parce qu’on a joué un bon match et on aurait pu l’emporter (…) mais ils ont marqué le but décisif et pas nous », a-t-il expliqué.

Maison blanche, bête noire

Cette défaite a été la cinquième sur les six dernières confrontations entre les deux clubs, pour un nul, mais Klopp veut faire table rase du passé. « C’était il y a sept ou huit mois (…). Ce sont les mêmes clubs, mais des équipes différentes et des moments différents, ça fait partie de l’histoire », a-t-il asséné.









Avec cinq victoires en C1 sur les neuf dernières éditions pour les Madrilènes et trois finales en cinq ans pour les Reds, « on a l’impression qu’il y avait toujours l’un de nous deux en finale ces dernières années (…). Donc on verra qui se qualifiera », a-t-il aussi glissé.

Klopp et les incidents du Stade de France

Il a également souhaité que le souvenir des incidents autour du Stade de France, dont l’UEFA et la police française ont été désignés comme responsables dans un rapport indépendant, n’affecte pas la rencontre. « Rien de ce qui est arrivé à Paris n’est de la faute du Real et rien de ce qui est arrivé n’est de la faute de nos supporteurs », a-t-il rappelé.

« Les supporteurs du Real qui viendront ici doivent être accueillis au mieux, se promener en ville, aller dans les pubs, ce genre de choses, profiter de leur passage ici et aller dans l’un des endroits les plus historiques dans le football mondial. Et ensuite, deux équipes de très haut niveau s’affronteront, et je ne vois pas pourquoi la finale à Paris devrait apporter quelque chose de plus », a-t-il conclu.