Liverpool - Real Madrid EN DIRECT: La boulette de Courtois après le bijou de Nuñez... Les Reds sont en feu... Suivez le match avec nous...

10h00 : Salut les footix ! Prêts pour une nouvelle soirée étoilée ?

Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Les gros hipsters qui vont mater Francfort-Naples en nous expliquant à quel point ils ont le monopole du bon goût footballistique. Et les autres, plus mainstream, comme nous, qui nous réfugions derrière les valeurs sûres. Une bonne grosse affiche comme on les aime entre deux clubs qui pèsent 96 Ligues des champions à eux seuls, à savoir Liverpool et le Real Madrid. Pas la meilleure cuvée des Reds, certes, encore que ça va mieux depuis deux semaines, mais sait-on jamais. D’autant plus que la C1 est à peu près le seul endroit où les hommes de Klopp ont brillé cette saison. Quant au Real, on ne présente plus la bête. On parle d’une équipe capable de gagner la LdC en jouant dix minutes par match.

>> Rendez-vous à 20h30 pour la prise d’antenne