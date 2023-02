Au Stadium de Toulouse,

Toujours habile, la cellule de communication du TFC n’a pas laissé filtrer cette vidéo de vestiaire par hasard, à l’issue de la renversante défaite contre l’Olympique de Marseille (2-3), dimanche soir en Ligue 1. On y voit plusieurs joueurs agglutinés autour d’un ordinateur portable, ainsi que l’entraîneur Philippe Montanier et le président Damien Comolli.

Sur l’écran s’étale la semelle de Cengiz Ünder sur Zakaria Aboukhlal, qui a valu un jaune au Turc de Marseille à la 54e minute. Après ce visionnage, le Marocain lève alors sa jambe gauche pour montrer à Montanier l’énorme estafilade sur son genou, fruit de sa rencontre avec les crampons de l’attaquant marseillais, qui marquera le deuxième but de l’OM cinq minutes plus tard.









Au micro d’Amazon Prime Vidéo, l’entraîneur du 11e de L1 a laissé filtrer son courroux : « On a quand même une des meilleures arbitres d’Europe avec Mme Frappart mais je trouve qu’elle n’a pas été à son niveau ce soir. On a subi deux agressions. Vous verriez le genou de Zakaria et de Gaby [Gabriel Suazo], c’est inadmissible. Cela reste pour moi une très, très grande arbitre, mais ce soir, elle n’a pas été dans un bon jour et il faut protéger les joueurs. J’espère qu’il n’y aura pas de graves conséquences par rapport à ces blessures. »

Jaune pour Ünder, rien pour Veretout

Suazo, l’excellent latéral chilien du Tef’, s’est quant à lui fait découper dans les arrêts de jeu du match par Jordan Veretout. Si Stéphanie Frappart avait au moins sorti le carton jaune pour Ünder (l’un des deux seuls de la rencontre, avec celui de son coéquipier Sead Kolasinac pour une faute d’antijeu sur Aboukhlal), le milieu international français est complètement passé à travers les gouttes, façon colvert.





Le geste du milieu marseillais Jordan Veretout sur l'arrière gauche toulousain Gabriel Suazo a été dénoncé par l'entraîneur du TFC Philippe Montanier, après le match de Ligue 1 dimanche au Stadium. - Charly Triballeau / AFP





En conférence de presse, Montanier en a remis une couche : « Sur certains faits de jeu, ce n’était pas net. On est très fiers d’avoir les meilleurs arbitres d’Europe mais elle comme moi, comme tout le monde, parfois, on n’est pas dans un bon jour. On se demande comment les Marseillais ont pu finir à onze. » Sur Prime Vidéo, le métronome des Violets Branco van den Boomen a aussi estimé que le geste d’Ünder valait rouge.

Pourtant situé tout en bas de l’échelle de Cantona qui mesure les déclarations tonitruantes, le gardien Maxime Dupé a lâché en zone mixte une jolie litote : « Les Marseillais ont été bons, l’arbitre un peu moins. »

Une pionnière déjà critiquée par le passé

Devenue au Qatar la première femme à siffler un match de Coupe du monde masculine, après avoir été la première à diriger une rencontre de Ligue 2, puis de Ligue 1, de Ligue des champions et une finale de Coupe de France, Stéphanie Frappart a eu droit à son lot de remarques acerbes par le passé.

David Le Frapper, alors entraîneur de Valenciennes, s’était lâché en 2015, avant de s’excuser : « Une femme qui vient arbitrer dans un sport d’hommes, c’est compliqué. » En plein OL-OM, en octobre 2019, André Villas-Boas, le technicien marseillais de l’époque, lui avait jeté un « Tu n’as pas le niveau. » Dernier exemple, Rudi Garcia avait fini un Lyon-Monaco (0-2) en tribunes en avril 2021 avant de remarquer qu’« avec cette arbitre, ce n’est pas la première fois qu’on a des résultats comme ce soir ».





Stéphanie Frappart a écrit l'histoire du #foot la semaine dernière. Antoine Huot @AntoineHuot, journaliste @20Minutes, vous raconte cette pionnière dans le #podcast #MinutePapillon #coupedumonde2022 #FIFAWorldCup https://t.co/fucf9TCIGQ — anne-laëtitia béraud (@ALBeraud) December 6, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Les critiques toulousaines de dimanche soir ont été moins frontales. Ni Montanier, ni aucun de ses joueurs n’ont rendu coupable Stéphanie Frappart de la défaite face à « une équipe qui va se battre pour le titre », dixit l’entraîneur toulousain. La Francilienne a beaucoup laissé jouer au cours d’un match très engagé mais sans grosses tensions, favorisant ainsi le spectacle quitte à « oublier » certaines fautes, comme des tirages de maillot.

Ceci dit, on aurait aimé entendre Stéphanie Frappart au sujet des deux « agressions » évoquées par Montanier. Mais c’est pour l’instant un vœu pieux, en attendant que le souhait d’une plus grande ouverture aux médias de la corporation, émis par le nouveau patron de l’arbitrage Antony Gautier, devienne peut-être un jour réalité.