Avant de défier Liverpool, mardi en Ligue des champions, le Real Madrid a souffert samedi pour rester au contact du Barça en Liga. Le succès obtenu dans le dernier quart d’heure à Osasuna (0-2) permet ainsi aux hommes de Carlo Ancelotti de revenir à cinq points de leur rival catalan, qui reçoit Cadix ce dimanche (21 heures). Après avoir longtemps buté sur le gardien Sergio Herrera, le Real a fait la différence grâce à Valverde (0-1, 78e) et Asensio (0-2, 90e+2).





De nouveau décisif en offrant le premier but à Valverde, Vinicius s’est auparavant distingué de manière moins glorieuse en insultant l’arbitre de la rencontre. Lui reprochant de ne pas avoir sifflé une faute en sa faveur, l’attaquant brésilien a ainsi lâché à Luis Montero « Va te faire foutre, fils de pute ». Ces propos captés par les médias espagnols pourraient coûter cher à Vinicius, même si celui-ci n’a étrangement pas été expulsé sur le coup.

« Alvaro peut nous aider cette saison »

Note plus positive pour le Real : son jeune attaquant Alvaro Rodriguez (18 ans) a montré qu’il était prêt pour soulager le secteur offensif madrilène, à nouveau privé de Karim Benzema blessé. Pour la première apparition de sa vie en Liga, à deux minutes de la fin du temps réglementaire, l’Urugayen a été ébouriffant. Il a d’emblée offert un but à Vinicius, refusé pour hors-jeu (88e), avant de remettre ça pour de bon en servant Marco Asensio sur le deuxième but du match.









« C’est un joueur qui a beaucoup de qualités, il est très grand [1,93 m], il a une bonne conduite de balle, il est formidable de la tête, a commenté un Carlo Ancelotti élogieux. Je suis convaincu qu’il peut nous aider cette saison. » Cela ne serait pas de trop, au vu des difficultés physiques de KB9.