C’était déjà arrivé au PSG, à Chelsea, à Manchester United ou Arsenal, c’est désormais au tour du Real Madrid. Pour la première fois en 121 ans d’histoire et 4.435 matchs, le club madrilène a commencé une rencontre sans aucun joueur espagnol titulaire, samedi soir, lors de la défaite face à Villarreal. Carlo Ancelotti a aligné Courtois, Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy, Modric, Tchouameni, Kroos, Valverde, Benzema et Vinicius. Soit un Belge, deux Allemands, trois Français, un Autrichien, un Croate, un Uruguayen et deux Brésiliens.

Une situation qui fait pas mal causer en Espagne, où le Real représente une certaine idée de la grandeur locale. Le site Relevo a publié un long papier ce dimanche matin pour tenter de comprendre comment la Maison Blanche en est arrivée là. Les explications sont multiples : de moins en moins de place pour les joueurs formés au club (Hakimi, Miguel Gutiérrez ou Mayoral ces dernières années), un intérêt moindre pour le marché national quand il faut recruter, ou tout simplement le manque de qualité des joueurs.





Última alineación liguera del Madrid con 11 españoles

(última jornada 1995-96):

Cañizares

Chendo

Sanchis

Fernando Sanz

Alkorta

Lasa

Milla

Hierro

Guti

Amavisca

Raúl



Después entró en vigor la ley Bosman y todo cambió. — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 7, 2023



Aujourd’hui, les trois seuls Espagnols régulièrement dans le 11 de départ sont Dani Carvajal, Marco Asensio et Lucas Vazquez, et encore, ça se discute pour les deux derniers. Les autres, comme Ceballos et Nacho, sont au mieux remplaçants, tandis que Odriozola ou Vallejo jouent les troisièmes rôles.

De quoi amener Marca à poser la question sur son site : N’y a-t-il pas d’Espagnols au niveau pour le onze du Real Madrid ou le club ne parie-t-il pas assez sur des joueurs nationaux ? La dernière équipe 100 % espagnole, sortie des cartons pour l’occasion par quelques journalistes, appartient définitivement à une autre époque.