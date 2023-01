Bien sûr, Didier Deschamps s’est surtout projeté vers l’avenir, sur le « vivier » et le « potentiel de joueurs de haut niveau » qui doivent lui permettre de faire briller les Bleus jusqu’à la Coupe du monde 2026. Mais, après l’annonce de sa prolongation à la tribune de l’Assemblée générale de la Fédération française de football (FFF), samedi à Paris, le sélectionneur est aussi revenu sur le dernier Mondial au Qatar.

« Malgré les difficultés et les impondérables avant et pendant, le groupe de joueurs qui était à Doha avait beaucoup de qualités et de talents, avec des cadres qui ont bien joué leur rôle et des jeunes », a souligné « DD » devant la presse. « Cela a donné un groupe très compétitif qui a dégagé une force incroyable et une unité qui se sont retrouvées sur le terrain. » Sauf en finale, où les Bleus ont été inexistants pendant plus de 70 minutes, avant que la magie Mbappé opère, mais pas assez pour battre l’Argentine (3-3, 4-2 aux tirs au but).









Deschamps a insisté sur « la qualité de l’adversaire ». Mais pas que : « Il y avait au moins cinq joueurs sur les onze du départ qui n’étaient pas au niveau pour un tel match et face à un tel adversaire », a lâché le double champion du monde, comme joueur (1998) puis entraîneur (2018). Juste avant, il avait évoqué « quatre ou cinq joueurs qui étaient moins bien physiquement. »

Un étrange virus a perturbé les Bleus

Préparée sous la menace d’un mystérieux virus qui avait frappé une partie de l’effectif (Rabiot, Upamecano, Coman, Varane et Konaté), la finale avait vu les remplacements très précoces, dès la 41e minute, d’Ousmane Dembélé et Olivier Giroud par Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. Les cadres Théo Hernandez et Antoine Griezmann avaient quant à eux quitté le terrain à la 71e minute. Adrien Rabiot, commotionné, et Raphaël Varane, à bout de forces, étaient sortis au cours des prolongations.

« Il y a aussi un côté émotionnel, rappelle Deschamps. C’était la première finale pour certains, c’est particulier. » Ce ne sont pas forcément les néophytes qui sont passés à côté, mais passons… « On n’a pas existé pendant une bonne heure. Après on est revenu de nulle part. On les a bousculés. Je n’occulte pas la partie où il n’y a pas eu de match. » Un petit message de l’éternel sélectionneur, en poste depuis 2012, pour son « grand ami » Christophe Dugarry ?