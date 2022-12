Christophe Dugarry n’est peut-être plus consultant mais il conserve son regard acéré sur le foot. Et forcément, le contenu de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine ne lui a pas échappé. Au-delà de l’émotion suscitée par la fin de match ébouriffante des Bleus et la séance de tirs au but finalement fatale, l’ancien attaquant n’a pas du tout compris les raisons de la bouillie proposée pendant les 80 premières minutes. Et il aimerait qu’on en parle un peu plus.

« Je suis déçu de voir qu’on analyse cette non-victoire par le seul biais de l’émotion et du scénario, observe-t-il dans une interview accordée à L’Equipe ce jeudi. Il y a une analyse à faire sur le jeu, et sur les quatre-vingts minutes qui font partie des plus catastrophiques de l’équipe de France de ces cinquante dernières années, un jour de finale de Coupe du monde. Il me semble que cela mérite un débat. »





Des propos qui visent évidemment Didier Deschamps, premier responsable en tant que sélectionneur et que l’on n’a pas entendu sur le fond, selon lui. Ce qui dérange Dugarry chez son ancien coéquipier ? « C’est qu’on ne peut jamais parler football, répond-il. Qu’on ne le fasse pas quand on gagne, comme en 2018, sur le thème "je m’en fous, j’ai gagné", d’accord, éventuellement, mais quand tu perds, tu dois des explications, tu dois un débat, au moins sur la préparation de match. »

Alors que DD a les clés en main pour décider s’il poursuit ou non à la tête des Bleus, Christophe Dugarry, sans surprise, appelle au changement en faveur de Zinédine Zidane. « Je ne cache pas que je préférerais que ce soit Zizou, j’ai envie de voir autre chose, reconnaît-il. Deschamps, j’entends ce qu’il dit, mais on ne peut pas dire que l’équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions et qui peut amener quelque chose à l’équipe de France. » Il aura la réponse courant janvier, mais malheureusement pour Duga, cela ne semble pas vraiment être la tendance.