Cela fait partie du rituel chaque début janvier, comme la galette des rois. Au sortir des 32e de finale de la Coupe de France, on guette le ou les clubs de Ligue 1 qui se sont pris les pieds dans le tapis face à une équipe de division inférieure. Cette année, c’est tombé sur Nice, Monaco et Clermont.

Finaliste de la dernière édition, l’OGCN a lui été vaincu 1-0 au Puy, 16e et relégable en National, la 3e division. Surpris dès la 4e minute par un but inscrit par Mohamed Ben Fredj, les Aiglons ne sont pas parvenus à refaire leur maigre retard. Déjà à la peine en championnat (11e), les troupes de Lucien Favre s’enfoncent un peu plus.

Clément très remonté

« C’est une grosse déception. Une grosse, grosse déception, répétait l’entraîneur, le regard dans le vide. Les joueurs sont aussi énormément déçus, c’est très gros pour tout le monde. J’ai travaillé comme un fou sur ce match car on ne connaissait pas l’adversaire, et on est éliminés. C’est très, très dur à accepter. »

Même état de sidération à Monaco, pourtant solide 5e du championnat, mais incapable de dominer Rodez (L2) à domicile après avoir mené 2-0. Rejoints sur un but de l’ancien de la maison Abdennour à la 80e minute, les Monégasques ont finalement été sortis aux tirs au but. De quoi faire sortir de ses gonds Philippe Clément. « C’est inacceptable c’est clair. Je suis énervé. A 2-0, tu dois mieux gérer le match », a pesté l’entraîneur belge.

« D’une pauvreté infinie »

Enfin, la grosse sensation est venue d’Alsace où les amateurs de l’Olympique Strasbourg, pensionnaires de Régional 1, l’équivalent de la 6e division, se sont débarrassés de Clermont, 9e de L1, devant 3000 spectateurs massés dans le petit stade Emile-Stahl (0-0, 4 tab à 3). Pascal Gastien n’en revenait pas à l’issue du match. « Offensivement, on a été insignifiant, d’une pauvreté infinie. On ne peut pas marquer de buts quand on ne s’engage pas, quand on ne met pas ce qu’il faut, a-t-il regretté. L’adversaire a été valeureux. Mais quand on est en première division, on se doit de montrer un autre visage. »