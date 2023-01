Au stade Francis-Turcan, à Martigues

Une pelouse grasse, un stade champêtre, et des glissades en pagaille, pas besoin de beaucoup plus d’ingrédients pour savoir qu’on assistait à un bon vieux match de Coupe de France. Pas sur la pelouse du stade Vélodrome, mais celle du stade Francis-Turcan de Martigues, où l’Olympique de Marseille avait délocalisé son match de Coupe face à Hyères, après l’impossibilité de l’organiser au stade Mayol, au grand regret de Mourad Boudjellal. Qui n’a même pas pris la peine de faire le déplacement.









Les premières minutes du match avaient tout l’air du match bourbier pour l’OM, avec des joueurs pas forcément motivés, et des crampons moulés pas tout à fait adaptés. Mais alors que dire de l’attentat d’Eric Bailly sur le pauvre Moussa N’Diaye ? Une hésitation au départ, et l’ancien défenseur de Manchester United venait dégommer le thorax du milieu de terrain d’Hyères de la semelle. Verdict, une sortie sur civière et un possible pneumothorax pour la victime, toujours en observation à l’hôpital à l’heure de ces lignes. Et un carton rouge pour son bourreau, laissant ses coéquipiers à 10.

« On s’est mis en difficulté tout seuls dès le début du match. En plus, on en avait parlé avant, à 10 contre 11 ce n’est jamais évident, même face à une équipe plus faible », a regretté après coup Matteo Guendouzi.

« Ce n’était pas une belle performance »

Une première mi-temps galère pour les hommes de Tudor sur une pelouse « qui ne nous a pas aidés », selon Igor Tudor, finalement achevée avec un petit avantage au score. Grâce à un penalty offert par Jérémy Stinat, l’arbitre de ce match, pour une faute inexistante sur Under, et transformé par Sanchez (45+1).

Heureusement pour eux, les Marseillais ne se sont pas fait rattraper en seconde période, malgré trois belles tentatives hyèroise, dont un poteau. Et il a fallu attendre la 70e minute pour voir Bamba Dieng mettre ses coéquipiers à l’abri ; en concluant enfin une de ses occasions. « Bamba a été bon, il a inscrit un but. Mais il aurait pu en marquer d’autres », a justement analysé Tudor, alors que l’attaquant a fait plus de glissades sur la pelouse qu’il n’a cadré de frappes.

« Ce n’était pas une belle performance, même avec un joueur en moins on aurait pu faire mieux. Il y avait pas mal de déchets, la performance n’est pas belle et c’est dommage par rapport à ça », a appuyé Guendouzi.

« Tout donner pour éviter une situation compliquée »

Mais l’essentiel était assuré dans cet après-midi qui avait tout l’air du piège. « C’était un match difficile à gérer, tout le monde sait que les matchs de Coupe sont des matchs difficiles à jouer, dangereux. Surtout que la situation du carton rouge change la donne », a appuyé l’entraîneur croate.

Un match difficile lors duquel l’OM a dû s’adapter « parce qu’on n’avait pas beaucoup de joueurs sur le banc », selon son entraîneur, mais qui doit servir de leçon pour la suite de la compétition comme le Croate l’a souligné : « La petite leçon à retirer pour l’avenir, c’est que lorsqu’on joue un match contre équipe division inférieur il faut tout donner pour éviter de tomber dans une situation compliquée », a prévenu Tudor. Surtout que les Marseillais se sont fixés comme objectif de la gagner, cette Coupe de France.