L’ancien joueur du PSG Modeste Mbami est mort

Modeste Mbami, ancien joueur du PSG qui avait rejoint le club en 2003, est mort, ont annoncé le Paris Saint-Germain sur son site, ainsi que l’agent de joueurs Franck Balhassen. Il a « succombé à une crise cardiaque » à l’âge de 40 ans, écrit le PSG.

Modeste Mbami avait d’abord joué à l’Académie Kadji Sport, puis au Dynamo Douala au Cameroun. Il avait accédé à une notoriété plus grande encore en marquant un but aux Jeux olympiques en 2000 à Sydney, qui avait octroyé à son pays la médaille d’or. « Les Jeux olympiques ont vraiment été le début de tout », dira-t-il plus tard. Il signe alors avec le club de foot de Sedan, en France, puis le PSG.





Mon ami ancien footballeur international camerounais, ancien joueur du @PSG_inside de @OM_Officiel entre autre est parti aujourd'hui, repose en paix Modeste 🤍🖤🤍🖤 pic.twitter.com/gZqZJx24Vz — Franck Belhassen (@FranckBelhasSVF) January 7, 2023



Deux coupes de France

« À Paris, M’Bami s’impose comme un élément de base du onze parisien, avec lequel il remporte deux Coupes de France (2004 et 2006) », écrit le PSG.

Le milieu de terrain camerounais a ensuite porté les couleurs de l’Olympique de Marseille (OM) entre 2006 et 2009, avant de jouer en Espagne, en Chine, en Arabie saoudite et en Colombie. Il avait mis un terme à sa carrière de joueur professionnel en 2016, à l’âge de 35 ans, selon le PSG.