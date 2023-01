Châteauroux - PSG EN DIRECT : Des Parisiens largement remaniés pour leur entrée face à la Berrichonne… Suivez le match avec nous...

: On vous donne de suite la compo du PSG, très remaniée à cause des nombreuses absences. Les jeunes Bitshiabu, Zaïre-Emeryet Charbi sont titulaires en défense et au milieu.





🆗 Le onze de départ du Paris Saint-Germain à Châteauroux ! ❤️💙



🏆 #LBCPSG I #CoupeDeFrance pic.twitter.com/DJvUJvhLfH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 6, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.