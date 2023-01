S’il a repris l’entraînement mercredi, le champion du monde Lionel Messi ne jouera pas vendredi soir (21 heures) à Châteauroux, en 32es de finale de Coupe de France. Pas plus que Neymar, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi ou Gianluigi Donnarumma (remplacé par Keylor Navas), ménagés ou en congés pour ce match chez l’actuel 14e du National (troisième division).

« J’aurais évidemment eu envie de rencontrer les plus grands, a réagi ce jeudi en conférence de presse Maxence Flachez, l’entraîneur de la Berrichone. Je suis un peu déçu qu’il n’y ait pas tout le monde, pour les supporteurs qui viennent aussi pour voir cette grande équipe. »





« Mais je ne pense pas à ça, a-t-il ajouté. J’ai été joueur. Parfois les joueurs expérimentés et talentueux, lorsqu’ils se déplacent chez un plus petit, ont tendance à se relâcher et à prendre le match un peu à la légère. » « Ce ne sera pas le cas des joueurs alignés sur le terrain. Ils ne viendront pas pour faire de la figuration. Les jeunes joueurs ont faim et envie de se montrer », a prédit l’ancien défenseur, qui a pris les rênes de la Berrichonne fin novembre, après le limogeage de Mathieu Chabert.

Châteauroux galère malgré l’argent saoudien

« J’espère que nous allons vivre de belles émotions. Je vais dire à mes joueurs de se libérer. On a plus à gagner qu’à perdre sur un match comme ça. C’est le moment pour mes joueurs de montrer leur qualité », a-t-il ajouté.

« Ce match peut être un déclic », a espéré l’entraîneur. Châteauroux navigue actuellement loin de ses ambitions de remontée en Ligue 2 malgré son rachat en mars 2021 par l’ambitieux United World Group du prince saoudien Abdallah ben Moussaed.









Du côté des joueurs, le capitaine Peter Ouaneh a lui aussi fait part de sa déception d’affronter un PSG sans ses principales stars. « On aurait bien sûr aimé se confronter à ces joueurs de top niveau pour se jauger un peu, montrer de quoi on est capables individuellement et collectivement. Ils ne sont pas là, tant pis. Il y aura d’autres joueurs sur le terrain qui sont aussi très bons. On fera le travail face à eux », a promis le défenseur central, tout de même « impatient » et « excité ».