Le FC Barcelone s’est fait très peur, mercredi soir, en 16e de finale de la Coupe du Roi. Opposé à une équipe de troisième division, le CF Intercity, le Barça a eu besoin des porlongations pour se qualifier au terme d’un match fou (4-3), avec notamment un but d’Ousmane Dembélé.

Famille de socios

L’histoire aurait pu être magnifique pour le petit club basé à Alicante, et surtout pour son jeune milieu de terrain Oriol Soldevila. Ce dernier, auteur d’un incroyable triplé, a bien failli éliminer à lui tout seul le club pour lequel lui et sa famille vibrent depuis toujours. Passé pendant deux saisons au centre de formation de la Masia entre 2018 et 2020, Soldevila, né à Barcelone, est en effet un socio du club catalan, comme le raconte le Mundo Deportivo.

« Je suis un socio, mon père est un socio, mon oncle est un socio. Nous sommes tous des socios dans la famille, a raconté le joueur après le match. C’était une rencontre très spéciale pour nous tous. » Il n’a pas frôlé le drame familial pour autant avec ce triplé, en a-t-il rigolé ensuite. « On est des Culés, mais mon père est avant tout à fond derrière moi », a-t-il assuré.





🔴🔵 "Somos una familia muy culer, pero mi padre hoy iba a muerte conmigo. Soy socio del Barça, toda la familia lo es y era un partido muy especial para todos"



⚽️ Oriol Soldevila, autor del hat trick contra el @FCBarcelona, en @ellarguero



Oriol Soldevila se souviendra de cette soirée pendant longtemps. L’ancien milieu de Birmingham, où il n’a pas percé, en est reparti avec le maillot Arnau Tenas, gardien remplaçant du Barça qu’il a connu à la Masia et son « meilleur ami dans le football ».