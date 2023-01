Samuel Umtiti et son coéquipier zambien de Lecce Lameck Banda ont été visés par des cris racistes de la part de supporteurs de la Lazio Rome mercredi soir. L’arbitre de la rencontre, remportée par Lecce (2-1), a été contraint d’arrêter le match quelques instants en seconde période, alors que des insultes avaient déjà été entendues en première période. Le champion du monde 2018 a quitté le terrain en larmes à la fin du match, ovationné par le public de Lecce.

« Les cris racistes ont été submergés par ceux d’encouragement. Tout le peuple giallorosso a commencé à crier un seul nom, Samuel Umtiti », a écrit le club du sud de l’Italie sur son compte Twitter, avec la mention en anglais « laissez le racisme à l’écart » et des photos du défenseur français.

De nombreux soutiens

« Quand l’arbitre a interrompu le match, dans l’attente que le speaker ne réclame la fin des cris racistes, Umtiti a demandé que le match reprenne, parce qu’il voulait répondre sur le terrain aux insultes reçues. Il a réagi comme un vrai champion », a commenté le président de Lecce Saverio Sticchi Damiani, cité sur le site de la Gazzetta dello Sport.

Les cris racistes sont un phénomène récurrent dans les stades italiens, notamment de la part de certains supporteurs de la Lazio réputés, pour une frange d’entre eux, entretenir des liens avec l’histoire fasciste du pays. En août, le Nigérian Victor Osimhen avait été la cible de cris discriminatoires à Vérone. Après une saison et demie à huis clos, les incidents racistes, récurrents en Italie, ont fait leur retour dans les stades la saison dernière. Koulibaly, Osimhen mais aussi Mike Maignan ou Zlatan Ibrahimovic en avaient notamment été victimes.





Tout notre soutien à @samumtiti et son coéquipier Lameck Banda, victimes d’insupportables chants racistes lors de leur dernier match avec Lecce face à la Lazio Rome.



On est avec toi Sam 💙🤍❤️ pic.twitter.com/txtdRKBvR7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 4, 2023



En soirée, les deux joueurs de Lecce ont reçu de nombreux soutiens, dont celui de la FFF concernant le Français. Le président de la FIFA Gianni Infantino a quant à lui fait part de sa « solidarité avec Samuel Umtiti et Lameck Banda ». « Crions haut et fort : NON AU RACISME ! Que l’énorme majorité des supporteurs, qui sont des gens bien, se soulève pour faire taire tous les racistes une fois pour toutes ! », a-t-il écrit sur Instagram.