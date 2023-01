Décidément, Gerard Piqué n’est jamais à court d’idée. Le tout nouveau retraité - qui envisagerait de reprendre du service en D2 espagnole avec le club d’Andorre dont il est le propriétaire –, a lancé dimanche à Barcelone sa toute dernière trouvaille : la Kings League.

On aimerait vous dire que le principe est simple, mais ce n’est pas vraiment le cas. Comme expliqué dans un long papier d’ESPN, cette compétition rassemble 12 équipes, chacune présidée par une célébrité venue du foot ou des réseaux sociaux. Iker Casillas, Sergio Aguero, Javier Hernandez ou le streamer Ibai Llanos sont par exemple de la partie.





Una aventura que surgió de mera casualidad por stream y que finalmente se materializó.

Gracias @IbaiLlanos por invitarme es formar parte de este proyecto. Esto recién empieza

Vamos @FCPorcinos !!! @KingsLeague pic.twitter.com/VdEzlzDB31 — Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) January 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les matchs se disputent à sept contre sept, chaque équipe comptant 12 joueurs. Les 10 premiers ont été sélectionnés via un tirage au sort effectué en décembre sur Twitch, pour lequel n’importe qui pouvait s’inscrire. Les 11e et 12e joueurs sont des pros ou d’anciens pros, le premier restant dans l’équipe toute la saison, le second pouvant changer d’une semaine sur l’autre.

Les « golden cards » touchent au sublime

Les matchs durent deux fois vingt minutes, avec des règles assez particulières : le coup d’envoi est donné à la manière du water-polo, tous les joueurs en ligne au niveau de leur but, attendant le coup de sifflet pour se ruer sur le ballon laissé au centre du terrain. Il y a des hors-jeu, des remplacements illimités et des suspensions temporaires en cas de carton jaune (deux minutes) ou rouge (cinq minutes). Il y a également un recours à la vidéo possible par match et par équipe, avec possibilité de garder cet avantage si la décision est favorable (comme au tennis avec le Hawk-Eye). En cas de match nul, il y a séance de tirs au but, avec départ depuis le rond central et cinq secondes pour marquer.

Vous suivez ? Attendez, car là on entre dans le dur. Chaque capitaine tire au sort avant le match une « golden card », un peu comme dans un jeu de société où l’on a en main un joker à dégainer quand on veut pour bousculer une partie. Il y a cinq cartes différentes : penalty instantané, voler la carte de l’adversaire, retirer un joueur adverse pendant deux minutes, le but compte double dans la minute suivante et enfin la « carte en or », qui permet de choisir d’utiliser l’option que l’on souhaite parmi les quatre premières.





⚽️ Nos vamos a la media parte con 2-0 para @kunisport y con la primera polémica arbitral de la #KingsLeague #InfoJobs pic.twitter.com/72FlFk1ixv — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 1, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Avec cette trouvaille, suspense et rebondissements garantis, comme on dit. ESPN prend l’exemple d’un match de dimanche entre l’équipe de Casillas et celle d’Aguero. Menée 3-2, la première a sorti sa « carte en or » pour s’offrir un penalty, mais les Kunisports avaient la carte permettant de voler celle de l’adversaire, ce qu’ils ont fait pour récupérer le péno. Et hop, victoire 4-2.

« Certains présidents étaient en faveur des cartes et d’autres étaient contre, a déclaré le directeur général de la ligue, Oriol Querol, à ESPN. Nous avons donc laissé la décision aux fans. » Car la compétition se veut interactive, bien sûr, surtout avec la jeune génération. D’ailleurs, les matchs sont diffusés sur Twitch, avec une audience ayant culminé à 800.000 spectateurs pour le lancement, selon la ligue.

Bientôt une salle de 300 places ?

Pour le moment, il s’agit du seul moyen de voir les matchs, qui se disputent dans un port industriel à côté de l’aéroport de Barcelone. Piqué et ses associés envisagent à l’avenir une salle avec environ 300 places pour venir assister au spectacle en direct - et réfléchissent déjà au lancement d’une ligue féminine pour mai prochain.

La première a en tout cas été une réussite, à en croire Chicharito Hernandez, venu spécialement de Los Angeles, où il joue toujours (au LA Galaxy), pour participer. « Le niveau m’a vraiment surpris, même si ce qui ne m’a pas surpris, c’est l’intensité et l’envie avec laquelle tout le monde a joué », a-t-il dit après sa défaite. C’est qu’il y avait du beau linge, comme Raul Tamudo, Jonathan Soriano ou Joan Capdevila. Et Javier Saviola est officiellement annoncé dans l’équipe du Kun Aguero pour la prochaine journée…