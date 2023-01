Une histoire comme on les aime, de celles qui ressortent toujours plus ou moins longtemps après un grand événement. Celle-ci met en scène Lionel Messi et la fameuse photo de lui soulevant la Coupe du monde dans le stade de Lusail, devenue avec ses plus de 74 millions de clics la plus likée de l’histoire d’Instagram. Il se trouve que le capitaine argentin portait en réalité un faux trophée sur cette photo, et qu’il n’était pas au courant. Il avait récupéré sans le savoir une réplique plus vraie que nature fabriquée par un couple de supporteurs venu de Buenos Aires.

L’histoire, repérée par RMC Sport, est racontée dans le journal argentin Clarin. L’un de ses photographes envoyés spéciaux au Qatar, Fernando de la Orden, avait capté le soir de la finale une image d’Angel Di Maria en train de montrer le dessous du trophée à Lionel Messi en se marrant. Et il se demandait pourquoi. Il a alors lancé un appel à contributions, et le couple y a répondu.





View this post on Instagram A post shared by Fernando de la Orden (@ferdelaorden)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Manuel et Paula ont expliqué que Di Maria était en train de prouver à son partenaire que le trophée qu’il avait en main était une copie. Ils étaient bien placés pour le savoir, puisque ce sont eux qui l’ont amené au stade et l’ont ensuite transmis aux joueurs lors des célébrations.

Le doute de la FIFA

Clarin est alors parti à la rencontre des propriétaires lorsqu’ils sont rentrés au pays. Dans une vidéo, ils racontent comment leur trophée, qui a « le poids de l’original » et fait « de résine et de quartz à l’intérieur, recouverts d’une peinture dorée », s’est retrouvé dans les mains des joueurs. Ils souhaitaient à l’origine le faire dédicacer, mais il s’est finalement retrouvé pendant une heure sur la pelouse, passant de mains en mains. Jusqu’à celles de Messi, donc, au moment où il était porté en triomphe par ses partenaires.

La réplique n’est donc pas passée inaperçue, si bien que « le personnel de la FIFA est venu sur place et nous a demandé de confirmer que ce n’était pas l’original », précise le couple. Avec un peu de chance, c’est aussi celui-là que s’est permis de toucher Salt Bae.