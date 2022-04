C’est le feuilleton de la semaine en Espagne. Depuis lundi, jour après jour, El Confidencial distille ses révélations sur les relations très proches entre Gerard Piqué, le défenseur du FC Barcelone, et Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football (RFEF). Le site d’informations a eu accès à des documents et à des échanges audio privés entre les deux hommes.

Commission de 24 millions d’euros touchée par Kosmos, la société du compagnon de Shakira, pour déplacer la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite, supplique pour participer aux JO de Pékin, partage d’une conversation avec Sergio Ramos… Piqué (35 ans), qui rêve de devenir le patron du Barça dans l’avenir, n’en ressort pas grandi.

